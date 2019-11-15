"القماش المبطّن باللون الأسود" صيحة ستضيف لمسة مبتكرة على إطلالتكِ

مع بداية موسم جديد، أنتِ حتماً تبحثين عن أجدد الصيحات المواكبة للموضة كي تتحلّي بلوك عصري، هذا الموسم تعددت الصيحات واختلفت وبخاصة تلك المتعلّقة بالأقمشة. الأقمشة المبطّنة ليست موضة جديدة، كان استخدامها خجول خلال خريف 2018، لكنها أثبتت وجودها هذا الموسم من خلال دخولها على التنانير، الفساتين والسراويل لتشكّل أبرز صيحات خريف 2019 وخصوصاً باللون الأسود. الأقمشة المبطنة هي تقنية لخياطة قطعتين أو ثلاث قطع من القماش معاً لصنع قطعة دافئة تشبه غطاء السرير. هذا الموسم بالتحديد قدّمت دور أزياء عدّة تصاميم تتميّز بالأقمشة المبطنة مثل Dior وRick Owens وChanel وPrada وMaison Michel وLee Mathews.



إذا أردتِ أن تعتمدي القماش المبطّن بإطلالاتكِ الكاجوال، فارتدي معطف طويل مع سروال من القماش مثلاً أو ارتدي بلوزة قطنية مع سروال يتسم بهذه القماش وانتعلي حذاء مسطّح.

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إذا أردتِ إطلالة كاجوال شيك، فاعتمدي قميص حريري مع تنورة تتميّز بالقماش المبطّن. إضافةً إلى ذلك يمكنكِ إعتماد سترة رسمية مصنوعة من هذا القماش مع سروال جينز أو من القماش وانتعلي حذاء ذات كعب عالي.



لإطلالاتكِ المسائية غير الرسمية ارتدي فستان من الساتان مثلاً مع كاب مبطّن وتميّزي بلوك أنيق.



من جهة أخرى إذا كنتِ صاحبة أسلوب جريء وتسعين لتكوني محط أنظار الجميع فانتعلي بوتس طويل يتّسم بالقماش المبطّن ونسّقيه مع فستان قصير أو ارتدي فستان مصنوع من القماش المبطّن ذات قصّة وأكمام مبتكرة ونسّقيه مع حذاء مواكب لآخر صيحات الموضة.



إذا كنتِ صاحبة أسلوب كلاسيكي فاختاري ملابس تتميّز بالقماش المبطّن بتفاصيل صغيرة، مثل الجيب أو الأكمام.



أخيراً، إذا لم تكوني من النساء المجازفات في إطلالاتهن، فتبقى الحقائب والأكسسوارات مثل القبعة، القفازات وأغطية الهواتف الطريقة الأكثر أماناً لاعتماد هذا القماش في إطلالاتكِ.

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