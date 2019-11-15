جيجي حديد تسيطر على إطلالات حفل جوائز الموسيقى الريفية الأميركية

إطلالات ساحرة زيّنت السجادة الحمراء في حفل جوائز الموسيقى الريفية الأميركية the 53rd Annual CMA Awards الذي أقيم في مدينة ناشفيل. ولم تنحصر الإطلالات على المغنيات، بل شملت أيضاً نجمات في عالم التمثيل مثل نيكول كيدمان، وعرض الأزياء مثل جيجي حديد.

نبدأ بإطلالة جيجي باللون الأبيض الذي تميّز بقصته البسيطة والكلاسيكية مع اللمسة الأنثوية. الفستان من تصميم HELMUT LANG جاء بياقة عالية، وقماش شفاف، ونسَّقته مع جزمة رعاة بقر بيضاء ذات كعب عريض.

وفيما إعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، تألقت بمكياج لامع مع ظلال عيون باللون الذهبي.

ومن جيجي ننتقل الى الإطلالة الساحرة لنيكول كيدمان التي اعتمدت فستاناً يجمع بين صيحات الترتر والشراريب والورود، من تصميم فيرساتشي Versace. أما كيري أندروود فإختارت فستاناً طويلاً بالقماش الشفاف مع التطريز الذهبي مع الطرحة المتصلة به من التول الأزرق، من تصميم ايلي ماضي.

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من جهتها، تألقت هالسي Halsey بفستان ضخم تميّز بطبعة الورود من تصميم NEDRET TACIROGLU. الممثلة ريز ويذرسبون بدت أنيقة بفستان قصير من الترتر بقصة الكتف الواحد.

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