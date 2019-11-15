علماء يبتكرون "قميص الإخفى"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

ابتكر فريق من الباحثين من جامعة نورث إيسترن ببوسطن، وآي بي إم، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بتطوير تصميم لقميص يجعل مرتديه "مخفياً" أو غير مرئي، بحيث يكون من الصعب التعرف عليه على أنظمة وكاميرات الرصد والفضل في ذلك يعود لإرباك الخوارزميات في تلك الأجهزة، وفقًا لـ"البيان".

نحن نعيش في عالم يخضع للمراقبة، شئنا أم أبينا، لذلك وكما أوضح الباحثون في تقرير على موقع الجامعة الأميركية، فإن الهدف من تلك التصاميم، تشكيل نوع من التكنولوجيا المضادة للذكاء الاصطناعي، عبر خداع خوارزميات الكشف عن الأشياء لترى شيئاً مختلفاً عن ما هو موجود حقيقةً في الواقع، أو من الأساس عبر عدم القدرة على رؤية ورصد أي شيء على الإطلاق.

ولتعزيز التصور لآلية عمل ذلك القميص، لنتخيل شخصان يسيران جنباً إلى جنب متوجهان نحو الكاميرا، يرتدي الأول زياً أسود أما الآخر قميصاً أبيض بنقوش ملونة وزاهية. تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تعجز عن رؤية أحدهما وتبلغ عن وجود شخص واحد فقط في الكاميرات، وهو الشخص في الزي الأسود.

تم تصميم النموذج على قميص أبيض لخداع الشبكة العصبية العميقة المحددة التي تقوم بتحليل اللقطات. يقول شيللي لين ، الأستاذ المساعد في كلية الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات بنورث إيسترن: "الشبكات العصبية العميقة قوية للغاية ولكنها عرضة أيضاً للهجمات العدائية". "عندما ترتدي القميص من المحتمل جدًا ألا تعرفك الشبكة العصبية العميقة في صورة ما".