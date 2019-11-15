طريقة عمل الكلاوي

يفضل الكثير تناول الكلاوي باعتبارها من الأطعمة الشهية ولكن لا يعلم كيفية تحضيرها في المنزل، وتقدمها "هُن" على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير الكلاوي كلاوي دهن فلفل ألوان بصل ثوم Advertisements فلفل حار زيت ملح فلفل أسود طريقة تحضير الكلاوي يقطع الدهن ويشوح فى الزيت على النار ثم تضاف الكلاوي يضاف الفلفل الأسود والملح ثم يضاف الثوم والبصل والفلفل الحار يضاف الفلفل الالوان ويقلب الخليط ويترك حتى تمام النضج ثم يقدم

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