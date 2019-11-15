قدمت الشيف غادة التلي، طريقة عمل سكالوب بانيه، وذلك من خلال برنامجها "زعفران وفانيلا" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهو من الأكلات السهلة التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسطية. مقادير اسكالوب بانيه كيلو بفتيك بصل مبشور ملح فلفل أسود ملعقة صغيرة مسطردة Advertisements بيض قالب توست أبيض زيت للقلي طريقة عمل اسكالوب بانيه تقطع أطراف العيش التوست وتفرم في الكبة. تتبل شرائح اللحم بماء البصل المبشور وملح وفلفل ومستردة. يوضع اللحم في البيض المخفوق ثم في التوست المفروم. يقلى في زيت غزير ثم يقدم.

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