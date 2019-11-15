تبدأ بـ"بوست" وتنتهي بـ"كلابش".. حكايات تبادل الزوجات على "فيسبوك"

"للمتزوجين فقط.. جلسات تعارف مع ضرورة إحضار أصل قسيمة الزواج" هو مضمون إعلان انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نشره أحد الأشخاص يدعى "صلاح"، اتخذه ساترًا ليخفي حقيقة إدارته شبكة تبادل الزوجات بمعاونة زوجته، وتمكنت مباحث الإنترنت من كشفهما اليوم.

كانت معلومات ورودت لمباحث الآداب العامة، بقيام "صلاح" ذو الـ32 عامًا، وزوجته "مها" العشرينية، باستقطاب الأزواج إلى أحد المنازل في منطقة الشرابية، لممارسة الجنس الجماعي، ليتم تعقب الشبكة والقبض عليها، بعدما ثبت أن الشبكة تعمل بالفعل على استقطاب الأزواج مشترطة تقديم قسيمة الزواج للتأكد من الهوية كشرط رئيسي للانضمام إليها.

شبكة "صلاح ومراته" لم تكن الأولى على مواقع التواصل الاجتماعي لممارسة الجنس الجماعي وتبادل الزوجات، فهي عادة ما تبدأ بأحاديث عادية تدعو للقاءات الاجتماعية و"الدردشة" وتتحول بعد ذلك للأحاديث غير الأخلاقية وتدعو لممارسة الفجور، وتعمل مباحث الآداب على ملاحقة هذه الظواهر الإجرامية.

شاب يدشن صفحة لتبادل الزوجات في حلوان

ففي وقت سابق، تمكنت مباحث الآداب من القبض على شاب يدعى "م.ك"، بعدما دشن صفحة على "فيسبوك" أعلن من خلالها عن رغبته في مقابلة الأزواج الذين يريدون ممارسة الجنس معه ومع زوجته داخل مسكنهما في حلوان.

التحريات أجراها رجال الأمن، تمكنوا من الوصول إلى صاحب الصفحة، وتبين أن المتهم يسكن بمنطقة حلوان، وأرسل بالفعل صورا لزوجته وهي عارية لراغبي المتعة، وكان يخطط لإقامة حفل جنس جماعي بحضور زوجة كل منهما.

وخلال التحقيق مع المتهمين حاولت الزوجة التنصل من الجريمة، حيث ادعت بأن زوجها أرسل صورها دون علمها، لكن أصدرت النيابة قرارها بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر صور "فاضحة" والتخطيط لإقامة حفلات جنس جماعي.

سالي محمد

وتحت عنوان "سالي محمد" أنشأ زوجان صفحة على موقع "فيس بوك" بدعوى تبادل الزوجات، واستطاعت مباحث الآداب الإسقاط بها، خلال شهر يناير الماضي.

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وتبين أن المتهمين هما رجل يدعى "محمد" يعمل محاسب بإحدى شركات الكهرباء، وزوجته "رقية" سعودية الجنسية ذات أصول مصرية، وتحرر محضر برقم 740 لسنة 2019 جنح العجوزة.

شبكة "جنون الحياة" في شبرا الخيمة

"جنون الحياة" كانت أيضًا من الصفحات التي أنشأها زوجان قررا الخوض في شبكة تبادل الزوجات، ليتم غلقها والقبض على الزوجين من قبل مباحث الآداب.

المتهمان هم "سيد" وزوجته "سماح" قررا تكوين هذه الشبكة بدعوى الأفكار المتحررة وتجديد العلاقة الجنسية بينهما، وخلال جلسة الاعترافات التي تمت في نيابة أول شبرا الخيمة برئاسة المستشار عمرو عوض، اعترفت الزوجة بتهمة إقامة حفلات الجنس الجماعي.

كيف يتم تعقب صفحات تبادل الزوجات على فيسبوك

محمد حسن، أخصائي تسويق إلكتروني، أوضح بأن مباحث الإنترنت لديها لجان إلكترونية، تعمل على تتبع هذه الصفحات بواسطة الحسابات الزائفة، حتى تتمكن من التأكد من هدف القائمين على الصفحات والقبض عليهم.

وتابع حسن في حديثه لـ"هن"، أن غالبية الصفحات لم تعلن عن هدفها في بداية الأمر، إذ أنها تبدأ في الترويج للمقابلات الجماعية وتنظيم الرحلات، ومن ثم الإعلان التدرج في الإعلان عن الرغبات الشيطانية.

بينما ذكر المهندس أحمد رأفت، مدير قسم السوشيال ميديا والجرافيك بالشركة الوطنية للمعارض والمؤتمرات الدولية، بأن وزارة الداخلية لديها الكثير من الطرق لتتبع الصفحات والمواقع الإلكترونية التي تهدف لنشر الفسق والفجور، وذلك يكون عن طريق ما يسمى "IP ADRESS" وهي بصمة وعنوان لكل جهاز إلكتروني يمكن من خلاله الوصول للمستخدم وتحديد موقعه الحقيقي، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وقال رأفت، في حديثه لـ"هن"، إن وزارة الداخلية قبل اتخاذها الإجراءات لضبط أصحاب هذه المواقع، تعمل على تحرير المحضر بذلك ومن ثم عرضه على النيابة لعرضه على القاضي الجزئي، للإذن بتتبع تلك المواقع وتسجيل ما ينشر عليها والعرض على النيابة مرة أخرى لاتخاذ اللازم قانونيا.