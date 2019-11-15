منعا للمبالغة.. تعرفي على ألوان معطف الشتاء وطرق تنسيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يتألق المعطف بألوان زاهية في شتاء 2019/2020 ليمنح المرأة إطلالة جذابة ومبهجة تكسر أجواء الكآبة السائدة في هذا الوقت من العام.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية ليديا ماير، أن المعاطف تزهو هذا العام باللون الأحمر والأصفر والوردي الفاتح والوردي الصارخ لتضفي على المظهر لمسة جاذبية تخطف الأنظار.

وأضافت ماير، أنه ينبغي تنسيق المعاطف ذات الألوان الزاهية مع قطع ملابس تتحلى بالبساطة وتكتسي بألوان هادئة كالأبيض العاجي والبيج والأسود، وذلك منعا للتكلف والمبالغة من ناحية ولتسليط الأضواء على المعطف من ناحية أخرى.