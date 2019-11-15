نصائح لعلاج فراغات الرأس وتساقط الشعر

تعاني الكثير من السيدات والفتيات من وجود فراغات بخصلات الشعر بالرأس والتي قد تسبب لهن حالة نفسية سيئة، وتقدم "هُن" وفقًا للموقع الطبي "مايو كلينيك" نصائح لتجنب حدوث ذلك.

أعراض فراغات الرأس

ترقُّقًا تدريجي أعلى الرأس

ويعد هذا النوع أكثر أنواع تساقط الشعر شيوعًا، حيث يصيب الرجال والنساء مع تقدمهم في العمر عند الرجال، غالبًا ما يبدأ الشعر في الانحدار من الجبهة في خط يشبه الحرف M، وعادةً ما تحتفظ النساء بالشعر على الجبين ولكنهن يتعرضن لتوسُّع في هذا الجزء من شعرهن.

بقع صلعاء دائرية أو غير مكتملة

بعض الناس يعانون من بُقع صُلبة بحجم العملة. يصيب هذا النوع من تساقط الشعر عادة فروة الرأس، ولكنه يحدث أيضًا في بعض الأحيان في اللِّحى، أو الحاجبين، في بعض الحالات، قد يصبح جلدك مصابًا بالحكة أو مؤلمًا قبل سقوط الشعر.

التساقط المفاجئ للشعر

يمكن أن تتسبب الصدمة الجسدية أو العاطفية في تساقط الشعر، قد تسقط خصلة من الشعر عند تمشيط أو غسل شعرك أو حتى بعد الشد الخفيف، وهذا النوع من تساقط الشعر عادة ما يسبب ترقق الشعر بشكل عام وليس بقع الصلع.

تساقط الشعر على مستوى الجسم كله

بعض الحالات والعلاجات الطبية، مثل العلاج الكيميائي للسرطان، يمكن أن تؤدي إلى فقدان الشعر في جميع أنحاء الجسم، وأحيانًا قد يستعيد الشعر نموه مجددًا.

انتشار بقع قشرية على فروة الرأس

وهو علامة على الإصابة بالدودة الحلقية. وقد يكون مصحوبًا بتقصُّف الشعر، والاحمرار، والتورم وفي بعض الأحيان، النز.

متى تزور الطبيب

زر طبيبك إذا كنت تعاني أنت أو طفلك من فقدان الشعر (تساقط الشعر) وتريد اتِّباع علاج. تحدث مع طبيبك أيضًا إذا لاحظت فقدان مفاجئ أو مرقع للشعر أو أكثر من فقدان الشعر (تساقط الشعر) العادي عند التمشيط أو غسيل شعرك أو شعر طفلك، قد يكون فقدان الشعر (تساقط الشعر) المفاجئ علامة على حالة طبية رئيسية تتطلب علاجًا.

أسباب فراغات الرأس

التاريخ العائلي (بالوراثة)

السبب الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر هو حالة وراثية تسمى الصَلَع الأُنْثَوِيّ النموذجي أو الصَلَع الذَكَرِيّ النموذجي، وعادةً ما يحدث هذا تدريجيًّا مع تقدم العمر في أنماط يمكن التنبؤ بها، إذ يحدث تراجع شعري انحساري وبقع من الصلع في الرجال وتخفيف الشعر عند النساء.

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تغيرات هرمونية وحالات طبية

العديد من الحالات يمكن أن تسبب تساقط الشعر بشكل دائم أو مؤقت، بما في ذلك التغيرات الهرمونية بسبب الحمل والولادة وانقطاع الطمث ومشاكل الغدة الدرقية، والحالات الطبية تتضمن الثَعْلَبَة البُقَعِيَّة التي تسبب فقدان الشعر غير المكتمل، وحالة أخرى تُسمى هَوَس النَّتْف وهي اضطراب شد الشعر، أو إصابة فروة الرأس بالعدوى مثل داء السعفة.

الأدوية والمكملات الغذائية

يمكن أن يكون تساقط الشعر ناتجًا عن الآثار الجانبية لبعض الأدوية، مثل الأدوية المستخدمة لعلاج السرطان والتهاب المفاصل والاكتئاب ومشاكل القلب والنقرس وارتفاع ضغط الدم.

العلاج الإشعاعي للرأس

قد لا يعاود الشعر النمو مثلما كان قبلًا.

حدث يُسَبِب الضغط الشديد

كثير من الناس يُصابون بفقدان الشعر العام بعد عدة أشهر من صدمة جسدية أو عاطفية، هذا النوع من تساقط الشعر هو حالة مؤقتة.

تسريحات شعر وعلاجات معينة

يمكن للإفراط في تسريحات الشعر أو قصات الشعر التي تسحب شعرك بشدة أن تسبب نوعًا من تساقط الشعر يُسمى ثَعْلَبَة الشَّدّ، على سبيل المثال تضفير الشعر بإفراط، كما يمكن لعلاجات الزيت الساخن والعلاجات البديلة الأخرى أن تسبب التهاب بصيلات الشعر الذي بدوره يؤدي إلى فقدان الشعر، وإذا حصل تندُّب في موقع البُصيلة فقد يكون فقدان الشعر دائمًا.

نصائح لعلاج فراغات الرأس

تجنَّبْ تسريحات الشعر الضيقة، مثل الضفائر والكعك أو ذيل الحصان.

تجنَّب الالتواء القهري، أو فَرْك أو شد شعرك.

تعامَلْ مع شعرك بلطف عند الغسيل والتنظيف. قد يساعد المشط الواسع الأسنان في منع شد الشعر.

تجنَّب المعالجات القاسية مثل البكرات الساخنة، ومكواة التجعيد، وعلاجات الزيت الساخن وعلاجات فرد أو تجعيد الشعر الكيماوية.

تجنَّب الأدوية والمكملات التي يمكن أن تسبب تساقط الشعر.

احْمِ شعرك من أشعة الشمس وغيرها من مصادر الأشعة فوق البنفسجية.

الإقلاع عن التدخين. تُظهِر بعض الدراسات وجود علاقة بين التدخين والصلع عند الرجال.

إذا كنت تُعالَج بالعلاج الكيميائي، فاسألْ طبيبك عن قلنسوة التبريد. هذه القلنسوة يمكن أن تقلل من خطر فقدان الشعر أثناء العلاج الكيميائي.