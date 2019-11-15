صور.. تزوجت أخيها وأبيها.. عنخ إسن آمون زوجة "توت" الغامضة

هو الملك الأكثر شهرة من مصر القديمة، ربما يعود الفضل في ذلك لاكتشاف مقبرته في العصر الحديث، حيث يصادف اليوم 15 نوفمبر، تاريخ افتتاح مقبرة توت عنخ آمون عام 1939، وهي المقبرة التي أظهرت للنور لأول مرة زوجته عنخ إسن آمون.

ولطالما كان لملك مصر زوجة، يوثق وجودها الجداريات، والصور والنصوص الفرعونية القديمة، حياة رومانسية على مقبرة الملك الصغير، وبعض الغموض حول شخصية الزوجة التي حملت اسم واحدا من أشهر وأقوى ملوك مصر القديمة، هي عنخ إسن أمون.

مولدها

البحث في التاريخ دائما ما يولد نظريات، وتكهنات، خاصة عندما يتعلق الأمر بعصور مر عليها آلاف السنين، ولكن عنخ إسن أمون تحديدا كان لها ذكر، نظرا لأن والديها هما "إخناتون"، و"نفرتيتي"، حيث دعمت بعض النظريات أن "نفرتيتي" هي والدتها وهي واحدة من أشهر زوجات أخناتون.

بينما والدة توت عنخ آمون، هي "كيا"، وهي أضغر زوجات إخناتون وشقيقته من والديه "تي"، و"أمنحتب الثالث".

اسمها كان عند الولادة عنخ إسن أتون، ويعني التي تعيش من خلال أتون، ليتغير بعد ذلك إلى عنخ إسن آمون ويعني التي تعيش من خلال آمون، وذلك بعدما عاد توت عنخ آمون إلى طيبة، وعبادة آمون، وترتيبها بين أخواتها من الإناث الثالثة، بحسب موقع "Ancient Egypt"، كما أنها تزوجت لفترة وجيزة من والدها "أخناتون"، قبل أن يموت مباشرة لكنها لم تنجب منه أية أبناء.

الزواج

كانت عنخ إسن أمون، تصغر توت بعامين، جميلة بحسب ما ذكرت الصور المتبقية لها، خالية من الأمراض أو العيوب الخلقية التي حاوطت أخيها، وهي الأخت غير الشقيقة لزوجها توت عنخ آمون، وثقت جداريات مقبرة توت عنخ آمون ظهور زوجته التي يعتقد أنها الوحيدة "عنخ إسن أمون"، وهي تهون عليه الموت، فقد تزوجها منذ اعتلى العرش وحتى وفاته، فكان ظهورها جنائزيا لأول مرة في الرسومات داخل مقبرة توت عنخ آمون.

ظهور رومانسي لـ "عنخ إسن أمون" في مقبرة زوجها

أول معرفة لـ"عنخ إسن أمون"، كان عن طريق تلك الرسومات الموجودة في مقبرة توت عنخ آمون، فقد ظهرت برومانسية على كرسي العرش تطيب جسد زوجها قبل أن ينتقل للعالم الآخر، وترسل تحياتها بآلاف السنين بديلة عن الآلهة.

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كما ظهرت أيضا على الصناديق والمراوح داخل المقبرة، وفي حديقة كبيرة تصطاد الأوز وتقدم لملكها السهام، لذلك تحدث العلماء عن قصة حب كبيرة بينهما أظهرتها الرسوم البديعة.

لم ينجبا أطفال

كتبت عنخ إسن أمون بعد وفاة توت عنخ آمون خطابات قالت فيها "ليس لدي ابن"، ما يشير إلى أن توت وزوجته ليس لديهم أطفال يعيشون ليواصلوا تراثه، وإرثه، وبعد تلك المرحلة يغلف الغموض الحكايات والتكهنات التي قالها العلماء عن أرملة توت عنخ آمون.

أرملة توت عنخ آمون

بعد وفاة توت عنخ آمون، أخبرت عنخ إسن أمون أنها ستتزوج من جدها كخطوة سياسية حتمية للحفاظ على العرش والدم الملكي، هذا الأمر دفعها لإرسال خطابا لملك الحيثيين سابيليوليوما الأول تطالبه بإرسال أحد أبناءه كي تتزوج منه وهو ما لم يحدث فقد قتل الابن زنانزا على حدود مصر.

مقتل هذا الابن أدى لدعم نظرية المؤامرة في وفاة توت عنخ آمون، وحتمية زواج عنخ إسن أمون، من أحد الرجال في الداخل، وبعدها تزوجت بالفعل أرملة توت عنخ آمون من الوزير "خپر خپرو رع آي" وهو ما يقال بأنه نفس الشخص الذي تآمر على توت عنخ آمون ليقتله ويتزوج امرأته، وقد تزوجها بالفعل ولكن لم ينجب منها أبناء، لكنه حصل منها على الدم الملكي، وحكم مصر لفترة وجيزة، جميعها أقوال ونظريات تحتاج إلى دعم مادي وكتابات فرعونية.

لغز محير حول مقبرتها

لا يزال البحث جاريا حول مقبرة عنخ إسن آمون، ولكن لم يتم العثور عليها بعد، حيث يعتقد أنها غدر بها وقتلت وتم التخلص من جثتها.