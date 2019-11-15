"مفيش كلمة ماما وبتبص لأبوها نظرات غرامية".. كندة علوش تتحدث عن ابنتها

قالت الفنانة كندة علوش، إنها تُحب الأمومة منذ الصغر وتُحب اللعب مع الأطفال والقضاء وقت طويل معهم، موضحة أنها كانت سعيدة للغاية فور علمها بأنها حامل، "نعمة جميلة ربنا يعطيها لأي حد محتاج"، وذلك خلال حوارها في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة "CBC".

وأضافت "علوش"، أنها عندما علمت أنها حامل في "أنثى" اختارت لها في البداية اسم "رفضت ذكر اسمه، ولكن هذا الاسم ارتبط بشيء سيئ، معطيه مثال على ذلك: " يعني مثلا لو قولت هسميها فلة ، بس فلة دي طلعت في موقف ليها زي الزفت، طبيعي لازم اغير الاسم بدل ما اسميها فلة زي الزفت".

وتابعت :" اخت عمرو يوسف اقترحت اسم حياة ، وهو اسم جدتي والدة أمي الله يرحمها، وهي من أغلى الشخصيات في حياتي واللي ليها أثر كبير في تربيتي"، موضحة أن عمرو يوسف يقضى ساعات طويلة مع ابنته ويقوم بإخراجها.

وواصلت :" أنا كنت رخمة الأول مكنتش بخلي حد يشيلها أو يحطها، كنت بخاف عليها، ورغم التعب معاها والأكل والشرب مش بتقول يا ماما وبتقول يا بابا بس، وبتبص لأبوها نظرات غرامية".