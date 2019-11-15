شقيقة عمرو يوسف في أول ظهور لها: إحنا أسرة متماسكة جدا

قالت علا يوسف، شقيقة الفنان عمرو يوسف، إنّ الفنانة كندة علوش، زوجة شقيقها، من الشخصيات التي تجمع بين الشخصية المثقفة والشخصية المرحة.
وأضافت علا، في أول ظهور لها، خلال استضافتها ببرنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة "cbc"، أن "كندة" من الممكن مناقشتها في أي موضوع وستتواجد عندها إجابة أو قدرة على المناقشة ما يدل على أنّها شخصية ثرية ومثقفة جدًا.
وتابعت: "جات على عمرو وكندة فترة اشتركوا في أعمال كتير سوا، لدرجة إن صحابي سألوني عن اللي بينهم قلتلهم لأ مفيش بينهم حاجة لأني سألت عمرو وقال مفيش حاجة، لحد ما فوجئت بيه جاي يقولنا إنه عايز يتقدملها فبقيت عايزة استخبى من صحابي".
واستطردت: "بنتجمع 3 أو 4 مرات أسبوعيا"، وأضافت مازحة: "إلا لو كنّا عايزين نعمل دايت منتقابلش".
وأشارت إلى أنها خيَّرت شقيقها بين التستر على أسراره مقابل دفع 1000 جنيه عن كل سر أو فضحه فاختار ألا يدفع.
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