قالت الفنانة كندة علوش، إن زواجها من الفنان عمرو يوسف سبقه أكثر من سنتين "صداقة"، مضيفة: "الموضوع بدأ كأصحاب، وأنا بشوف أن دي من أحسن النعم اللي ربنا بعتهالي أني أكون أنا وشريك حياتي صحاب في المقام الأول"، وذلك خلال حوارها في برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة "CBC".
وأضافت "علوش": "الصحوبية دي هي اللي بتكمل للآخر، الموضوع كأصحاب عندنا حاجات مشتركة شبه بعض في طريقة التفكير والمهنة، قناعتنا كانت واحدة في الكثير من الأمور، ونظرتنا للشغلانة برضو كانت واحدة"، موضحة أنّه في وسط علاقة الصداقة تتسلل المشاعر وتصبح أعمق.
وعن زواجها منه، قالت: "كنت محتاجاه في حياتي طول الوقت، وهو برضو كان بيحتاج لي في حياته طول الوقت".
كانت هذه تفاصيل خبر كندة علوش عن زواجها من عمرو يوسف: كنت محتاجاه في حياتي طول الوقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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