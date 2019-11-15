كندة علوش: "أول سنة في الزواج صعبة.. واتعلمت إزاي أحّمي الـ"Baby"

قالت الفنانة كندة علوش، إنها اختفت من الساحة الفنية والإعلامية الفترة الماضية عقب زواجها، حيث ذكرت أن زوجها فنان ويعلم ظروف العمل، وأنها تيقنت من داخلها أن أول سنة زواج تكون صعبة، حتى ولو كان الزوجين يعرفون بعض جيدًا، مضيفة :" بس أول مرة أتجمع معاه تحت سقف واحد، أول مرة يبقى فيه تواصل يومي بشكل يومي معاه بكل تفاصيل الحياة اليومية".

وأضافت "علوش"، خلال حوارها في برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة "CBC"، : " أنا لو أتجوزت ورحت تاني يوم الشغل جوزي هيصحى مش هيلاقيني وده ميصحش في أول فترة زواج حتى، أنا الشغل بتاعي ممكن ياخد نص اليوم أو 14 ساعة كمان، فقررت من نفسي أن أول سنة زواج اخليني مركزة مع العلاقة دي ومتطلباته، وذهني غير مشتت وأديي لجوزي كل وقتي 100%".

وتابعت: "مع الوقت بقيت حامل، وكان لازم أكون محافظة على حياتي وحياة البيبي، الأمومة حاجة مقدسة، كنت لازم أعرف إزاي أكل البيبي وأشربه وأحميه وكده والحمد لله عرفت".