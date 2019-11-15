تفاعل جمهور الفنانة شيرين عبدالوهاب معها في حفلها الغنائي ضمن فعاليات موسم الرياض الثقافي بالمملكة العربية السعودية، وهتف الجمهور لشيرين قائلًا: "بص شوف شيرين بتعمل إيه". بينما تحدثت شيرين للجمهور قائلة: "الأغنية اللي فاتت يعني طالما انتوا منقدرش نستغنى عن الرجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن"، متسائلة: "ولا انتوا شايفين ايه؟". وتساءلت: "ليه بتدوخوهم وبتطلعوا عينيهم؟"، مستطردة: "خلاص رفعنا الراية البيضا".

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كانت هذه تفاصيل خبر شيرين: طالما مانقدرش نستغنى عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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