بعد فسخ خطوبته.. فتيات عن أغاني تامر عاشور: "النكد هيزيد"

عرف عنه غنائه لفراق الأحبة فخلق لنفسه أسلوبا خاصا في الأغاني الحزينة، التي ينتظرها متابعيه من فترة لأخرى، فبعدما أعلن المطرب تامر عاشور، انفصاله عن ملكة جمال الكون دارين حلمي، يبدو أن أغانيه الحزينة ستزيد أكبر لتعبر عن حالة الفراق التي يعيشها.

فعقب أشهر قليلة من خطوبة الثنائي، أعلن المطرب تامر عاشور، انفصاله عن خطيبته عبر حسابه على "تويتر" في تغريدة له قائلا: "الحمد لله رب العالمين على كل شيء.. تمت فسخ الخطوبة من دارين حلمي وأتمنى لها التوفيق"، لكن من اللافت للنظر أن المطرب حذف التويتة، الأمر الذي أثار التكهنات حول عودة الأمور بينهما كما كانت.

انفصال المطرب تامر عاشور، عن خطيبته، كان مدخلًا لحديث الفتيات، عن زيادة "جرعة الحزن" في أغانيه القادمة، فتقول آية مصطفى، ابنة الـ25 عامًا، إنها سوف تنتظر المزيد من الأغاني الحزينة التي تميز بها "عاشور": "أكيد طبعًا أغاني الحزن هتزيد.. إذا كان من غير حاجة وهو واجع قلبنا".

ترى "آية" بأن المطرب تامر عاشور استطاع التميز في هذا اللون من الغناء، وتمكن بصوته التعبير عن فراق الأحبة: "هو صوته حلو جدًا.. وقدر يخلق لنفسه خط مميز في الأغاني الحزينة".

Advertisements

وهو ما اتفقت عليه بالفعل سمر أحمد، الفتاة العشرينية التي بدأت في الاستماع لأغاني تامر بعدما انتهت علاقتها مع خطيبها السابق: "في الأول كنت بسمعه من غير قصد.. لكن من بعد ما فسخت خطوبتي وأنا بدأت أسمع أغانيه كانت منها وافترقنا وأغنية أنت اخترت".

وترى "سمر" بأن المطرب تامر عاشور يستمر على النهج الخاص به في الأغاني الحزينة: "بعيد عن أنه فسخ الخطوبة.. هو هيفضل تقديم الأغاني الحزينة اللي تميز بها.. مش هيتغير".

أما منة محمود، ترى بأن المطرب تامر عاشور سوف يتخذ خط جديد في الغناء: "أنا متوقعة أنه هيغني الجديد عنده.. هتبقى أغاني جديدة عليه كأنه مش فارق معاه حاجة أو مخسرش حاجة".

وتضيف "منة" بأن المطرب تامر عاشور من المطربين المفضلين إليها حينما تريد الاستماع لهذه النوعية من الأغاني: "أنا لسة مرتبطش.. لكن لما بسمع أغانيه الحزينة زي أغنية أيام.. بعيش الحالة فعلا".