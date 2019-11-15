دارين عن ترأسها اتحاد طلاب جامعة القاهرة: وصلت للمنصب بمجهودي مش بشكلي

أعربت الطالبة دارين خليل، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، عن سعادتها البالغة عقب فوزها برئاسة الاتحاد، مؤكدة أنّها اختيرت كرئيسة للاتحاد بناءًا على ما قدمته خلال السنوات الماضية، وليس بناءً على مميزات شخصية أو المظهر الخارجي.

وقالت خليل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة "DMC"، أنها كانت عضوة في اتحاد طلاب جامعة القاهرة سابقًا، وكانت المتحدث باسم الاتحاد العام الماضي، واختيرت بناءًا على ما قدمته من مجهودات في هذه السنوات، "شغل كل واحد هو اللي بيحدد"، موضحة أنّها تُريد تغيير الصورة الذهنية للاتحاد لدى الطلاب، حيث يتكون عند الطلاب رؤية وهو أن الاتحاد لا يقدم شيئا.

وأشارت رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، أنها ستعين مندوب في كل كلية للاستماع لمشكلات الطلاب من أجل علاج الفجوة بين الاتحاد والطلاب أنفسهم، مشددة على ضرورة حل الاتحاد مشكلات الطلاب قبل تقديم أشياء ترفيهية.