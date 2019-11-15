يحارب الشيخوخة.. الفوائد الصحية لماء الورد

ماء الورد مادة عطرة ويستخدم في بعض الأحيان كرائحة طبيعية خفيفة كبديل للعطور المليئة بالمواد الكيميائية، تم استخدام ماء الورد لآلاف السنين، بما في ذلك في العصور الوسطى، وتم استخدامه بشكل تقليدي في كل من منتجات التجميل والمواد الغذائية والمشروبات.

كما يأتي مع الكثير من الفوائد الصحية المحتملة بحسب موقع "هيلث لاين" الطبي المتخصص.

تهدئة الجلد الملتهب

واحدة من أعظم فوائد ماء الورد هي خصائصه القوية المضادة للالتهابات. هذه الخصائص يمكن أن تساعد في علاج أمراض متعددة ، داخلية وخارجية. قد يساعد في تهدئة الإكزيما أو الحساسية.

يقلل التهاب الحلق

يصف الأطباء غالبًا المضادات الحيوية للتهاب الحلق، ولكن قد ترغب في تجربة ماء الورد أيضًا. عادة ما يتم استخدام ماء الورد لتهدئة التهاب الحلق، مع القليل جدًا من المخاطر في تجربتها

يقلل احمرار الجلد

تم استخدام ماء الورد كمنتج للتجميل منذ آلاف السنين، فهو يحسن البشرة ويقلل احمرار البشرة. حيث أن له خصائص مضادة للجراثيم قد تساعد في الحد من حب الشباب. الخصائص المضادة للالتهابات يمكن أن تقلل من احمرار الجلد، والانتفاخ.

منع وعلاج الالتهابات

ماء الورد له خصائص مطهرة قوية، والتي يمكن أن تمنع وتعالج العدوى.وغالبًا ما يتم تضمين ماء الورد في مجموعة متنوعة من العلاجات الطبيعية والطبية. حتى وجدت إحدى الدراسات "مصدر موثوق" أنه عندما تم استخدام ماء الورد في قطرات العين لعلاج حالات التهاب الملتحمة، ساعدت خصائصه المطهرة والمسكنة في علاج مرض العين.

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يحتوي على مضادات الأكسدة

تحتوي بتلات الورد وزيت الورد على عدد من مضادات الأكسدة القوية، والتي يمكن أن تساعد في حماية الخلايا من التلف. والتي لها آثار مثبطة بيروكسيد الدهون المحتملة. وهذا يوفر حماية قوية للخلية.

يشفي الجروح والندبات والحروق

ماء الورد له خصائص مطهرة ومضادة للجراثيم، يمكن أن يساعد في التئام الجروح بشكل أسرع. هذه الخصائص يمكن أن تساعد في تنظيف ومكافحة عدوى الجروح والحروق.

يحسن المزاج

يمكن أن يحتوي ماء الورد على خصائص قوية مضادة للاكتئاب ومضادة للقلق. وجدت دراسة 2011 أن مستخلص بتلات الورد يمكن أن يريح الجهاز العصبي المركزي لدى الفئران. هذا أدى إلى آثار مضادة للاكتئاب و antianxiety.

يخفف الصداع

يشيع استخدام ماء الورد وزيت الورد الأساسي في علاج الروائح للمساعدة في تخفيف الصداع.وجدت إحدى الدراسات، أن بخار ماء الورد يمكن أن يهدئ الصداع. أو وضع فوطة ضغط غارقة في ماء الورد على الرأس لمدة 45 دقيقة لتحقيق نتائج إيجابية.

مكافحة الشيخوخة

غالبًا ما يوجد ماء الورد في منتجات التجميل التي تهدف إلى تقليل التجاعيد. هذا لأنه قد يكون له بالفعل آثار مضادة للشيخوخة. بالإضافة إلى تلطيف البشرة المتهيجة، قد يقلل من ظهور التجاعيد عند وضعه موضعياً.

مشاكل الهضم

في الطب الشعبي، تم استخدام ماء الورد للمساعدة في الهضم وتقليل اضطرابات الجهاز الهضمي. وفقا لدراسة أجريت عام 2008، هناك بعض الأدلة على أن ماء الورد يمكن أن يؤثر إيجابيا على الهضم ويخفف من اضطرابات الجهاز الهضمي. قد يؤدي أيضًا إلى تحسين إفراز الصفراء، ما يساعد على زيادة الهضم.