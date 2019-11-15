كندة علوش: عملت فرحين بفستانين مختلفين.. الناس افتكرته بتاع جدتي

قالت الفنانة كندة علوش، إنها تلقت انتقادات كثيرة على الـ"سوشيال ميديا"، بسبب فستان الفرح الخاص بها، مضيفة: "إحنا عملنا فرحين، فرح في القاهرة للأسرة، وفرح تاني للأصدقاء في أسوان، فطبيعي مش هلبس الفستان مرتين".

وأضافت علوش، خلال حوارها في برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة "CBC": "فيه ناس انتقدت فستان من الإثنين، وقالت عليه فستان جدتي، والناس تناقلت المعلومة وكأنها صحيحة إني لبست فستان جدتي"، موضحة أنها عرضت الفستان للبيع من أجل التبرع بثمنه في أحد الأعمال الخيرية.

وتابعت: "وجهت لي انتقادات عشان عرضته للبيع، الناس قالت هو أنت فاكرة نفسك إيه، هو فستانك ده هيعمل كام يعني، أنا لم أركز مع تلك الانتقادات، وناس قالتلي أديه لحد يستخدمه، قلت بدل ما أديه لحد أبيعه واتبرع بثمنه أحسن للمستشفيات والأعمال الخيرية".