رضوى الشربيني تقدم 5 نصائح للمطلقة قبل العودة لزوجها

قدمت الإعلامية رضوى الشربيني، 5 نصائح للمطلقة قبل العودة لطليقها، وقالت خلال تقديمها ببرنامج "هي وبس"، على شاشة "CBC سفرة"، إنّه لابد من استخارة الله في المقام الأول، حتى يدلنا على الطريق الصحيح، "ولازم تعرفي أنتِ عايزة ترجعي لطليقِك لية؟ عشان لسة فيه محبة بينكم وود ولا فراغ ووحدة، ومفيش حد في حياتك عجبك".

وأضافت: "لازم تسألي نفسك، أنا اطلقت منه لية؟ وأسباب الطلاق؟ وهل تغير وبقى أحسن واشتغل على نفسه؟ وهل يستاهل بعد كل دا إني أرجعله؟ ولازم نسأل نفسنا هو عايز يرجع لشخصك ولا عشان اللي وصلتيله؟ لو رجعت لطليقي واكتشفت أنه متغيرش، صدى دا على ولادي اللي كبروا من غير أبوهم إيه؟".

وتابعت: "لازم كل واحدة تشوف الـ 5 أسئلة دي وتفكر كويس لأن الخطوة دي هتبقى صعبة قوي على أي ست".