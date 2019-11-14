عقب الانفصال.. دارين حلمي تتابع "محبي تامر عاشور" رغم حذف المطرب

"الحمد لله رب العالمين على كل شيء.. تم فسخ الخطوبة من دارين حلمي وأتمنى لها التوفيق"، بهذه العبارات أعلن الفنان تامر عاشور، انفصاله عن ملكة جمال الكون للسياحة والبيئة لعام 2019 دارين حلمي، عقب فترة خطوبة استمرت لعدة أسابيع.

ملكة جمال الكون المصرية، أكدت انتهاء علاقتها بعاشور من خلال منشور عبر خاصية "استوري" على حسابها عبر "إنستجرام"، قائلة: "وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون"، وتابعت: "الحمد لله فسخت خطوبتي من تامر عاشور وأتمنى له التوفيق".

وعقب إعلان الثنائي انتهاء ارتباطهما، ألغت "دارين" متابعة "عاشور" على "إنستجرام"، في حين لاتزال تتابع صفحة "محبي تامر عاشور"، بالإضافة إلى أنها حذفت الصور التي جمعتها بالمطرب تامر عاشور، وانتشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما ألغى الفنان متابعته لملكة جمال الكون عبر حسابه على "إنستجرام".

Advertisements

يشار إلى أنه عقب تداول التدوينة بين رواد "السوشيال ميديا"، حذف المطرب تامر عاشور التغريدة الخاصة بخبر الانفصال، الأمر الذي أثار التكهنات حول عودة الأمور بينهما كما كانت.

وفي سبتمبر الماضي، احتفل المطرب تامر عاشور بخطبته على ملكة جمال الكون دارين حلمي، خلال حفل عائلي، اقتصر على حضور الأقارب والأصدقاء.

وكان من المقرر أن يحتفل عاشور بزفافه، خلال الأشهر المقبلة، بحضور عددا من أصدقائه داخل الوسط الفني، وفقا لما ذكرته مصادر لـ"الوطن" منذ شهرين.