غادة عبدالرازق تنفى لـ"هن" تعرضها لحادث: أنا كويسة الحمد لله

نفت الفنانة غادة عبدالرازق، الشائعة المتداولة خلال الساعات الماضية، حول تعرضها لحادث سير مروع على طريق 6 أكتوبر، في ظل تأكيد بعض مواقع التواصل الاجتماعي لإصاباتها إصابات بالغة، بينما دوّن عدة مواقع إلكترونية أنها لقيت مصرعها، ما جعلها تتصدر محرك البحث جوجل مساء اليوم.

وقالت "عبدالرازق"، في تصريحات خاصة لـ"هن": "معملتش حادثة ولا حاجة"، موضحة على أنها في حالة صحية جيدة، "أنا الحمد لله كويسة"، متجاهلة مروجي الشائعة المجهولين، حيث رفضت توجيه أي لهم.

يشار إلى أن مسلسل "حدوتة مرة"، آخر الأعمال الفنية لغادة عبد الرازق، الذي شارك في السباق الرمضاني، من بطولة مجدي كامل، وكارولين عزمى، وسلمى أبوضيف، ومحمد مهران.