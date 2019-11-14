أرملة يونس شلبي عن زوجها: كان بينزل شغله عشان بيته وعياله

أوضحت سيدة عبد الحميد، أرملة الفنان الراحل يونس شلبي، أن زوجها كان يحرص على العمل دائمًا كي يوفر لأولاده حياة كريمة.

وقالت "سيدة"، خلال حوارها مع الإعلامي حسام المراغي ببرنامج "شارع النهار" المذاع على شاشة "النهار" الفضائية: "كان بينزل شغله عشان بيته وعياله وإنه يعيشهم في عيشة كويسة، وكان بيجيبلهم كل مطالبهم، وكان بياخدهم كلهم سوا ويشترلهم لبس المدرسة".

وكشفت أرملة الفنان الراحل يونس شلبي، عن تفاصيل تحضير زوجها لأدواره والاستعداد لها، قائلة: "كان بيقعد يذاكر شخصية العمل لوحده لأنه لما كان بيتقمص الشخصية كان بيكون صعب، فكنت أتجنب إن محدش من الولاد يعمله دوشة، وكنت باخدهم وأسافر لأهلي بعيد عن".