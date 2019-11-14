صور.. "حرب باردة".. "كيرلي" ريهام حجاج يتحدى "نعومة شعر" ياسمين عبد العزيز

حرب بادرة غير معلنة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بين الفنانة ياسمين عبدالعزيز والممثلة ريهام حجاج، عقب زواج الأخيرة من طليق "ياسمين" رجل الأعمال محمد حلاوة، وسط تفاعل رواد "سوشيال ميديا" معهن.

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المناوشة الأخيرة بين الفنانين آتيت بسبب الشعر، حيث نشرت "ياسمين" مقطع فيديو لها، لا يتجاوز الـ30 ثانية، عبر "إنستجرام"، تستعرض خلاله لشعرها الإنسيابي اللامع، ليشاهده ما يتجاوزه المليون متابع، بالإضافة إلى مئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات من جمهورها وأصدقائها في الوسط الفني، على رأسهم الفنانة منى زكي، التي أبدت اندهاشها من خلال استعمال "إيموشنات" تدل على ذلك.

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وعقب ما يقرب من 48 ساعة من مقطع فيديو طليقة "حلاوة"، فاجأت "ريهام" متابعيها بنشر صورة لها بشعر مجعد كثيف غير انسيابي، والذي يعد ظهور نادر لها بتلك الإطلالة، معلقة: "في حب كل البنات اللي شعرهم كيرلي.. قمرات"، والذي اعتبره البعض ردًّا غير مباشر على المادة المصورة الأخيرة لـ"ياسمين".

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ما يزيد عن 79 تسجيل إعجاب حصدته زوجة رجل الأعمال، فضلا عن مئات التعليقات، على رأسها: "أول مرة تظهرلي بـ(هيفي كيرلي) كده"، و"زي القمر يا ريهام"، و"جميلة للغاية"، و"الصورة دي وراها إنَه".

يشار إلى أن ياسمين عبدالعزيز، أعلنت طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة، في بيان رسمي، في نوفمبر الماضي، تضمن أنها انفصلت بشكلٍ رسمي، قبل عام تقريبًا، دون توضيح أي تفاصيل أخرى.

وفي سياق متصل، أكد مصدر مُقرب لياسمين لـ"هن"، أن "حلاوة" حاول إقناع الأخيرة بعدم الطلاق رسميًا، ولكنها رفضت وبشدة الرجوع مُصرة على الانفصال نهائيًا، بعد زواجه من الفنانة الشابة ريهام حجاج.

وتزوجت ياسمين من حلاوة عام 2001، كزوجة ثانية، ورُزقت منه بطفل وطفلة "ياسمين - وسيف الدين"، حيث كان متزوجًا من امرأة أخرى خارج الوسط الفني، ولديهما 4 أولاد، وتقبلت ياسمين حينها الوضع، كزوجة ثانية.