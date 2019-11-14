أرملة يونش شلبي عن زوجها: كان راجل فكاهي ودمه خفيف حتى في بيته

عبرت سيدة عبد الحميد، أرملة الفنان الراحل يونس شلبي، عن افتقادها الشديد لزوجها الراحل ومعاملته الطيبة لها ولأولادها.

وقالت "سيدة"، خلال حوارها مع الإعلامي حسام المراغي ببرنامج "شارع النهار" المذاع على شاشة "النهار" الفضائية: "كان أول ما يدخل من باب الشقة ينادي عليا، ودي مش أكتر حاجة أفتقدها لا أنا افتقدت الأمان اللي في الدنيا كله".

وكشفت "سيدة"، إن الراحل يونس شلبي لم يتمتع بخفة ظله فقط على الشاشة، بل كان مرحًا ومحبًا للحياة داخل منزله مع أسرته أيضًا، "كان ممكن يخش يغني ويضحك ويقول نكت، كان راجل فكاهي حتى في بيته، ومكانش عندنا كآبة، احنا معرفناش الكآبة والآلام إلا لما مات".

كما عبرت أرملة الفنان الراحل، عن خوفها الشديد على أبناءها بشكل دائم، وخاصة بعد وفاة زوجها.

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وقالت "سيدة": "كنت بخاف عليهم يطلعوا أي رحلات وخاصة إنها كانت بتبقى بعيدة زي مثلًا إسكندرية وإسماعيلية، أنا واحدة لحد دلوقتي بخاف على ولادي".

وتابعت: "ربنا ميحرمش كل بيت من الأب، عشان الأب ده حاجة جميلة جدًا في البيت، واللي هيعرف الإحساس ده اللي فقدوا، وولادي أيتام فأنا كنت خايفة عليهم دايمًا".

ولفتت أرملة الفنان الراحل يونس شلبي، إلى أن زوجها كان دائم الحرص على تلقي أولاده تعليمًا جيدًا وكذلك تفوقهم دراسيًا، مستكملة "لأنه كان شايف إن ده بيأسس شخصية الطفل".

كما كشفت أيضًا عن الوجه الآخر ليونس شلبي عندما كان يغضب ويثور بسبب عدم إعداد ملابسه الخاصة بالتصوير، "كانت دي الحاجة اللي تنرفزه جدًا".