تجنبًا للجفاف والتساقط.. روشتة للوقاية من مشكلات الشعر في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - مادي غيث:

يتعرض الجسم في فصل الشتاء، للعديد من التغيرات التي يحدثها الجفاف الناتج عن قلة تناول السوائل والتعرض للهواء البارد، وتؤدي تلك التغيرات إلى تأثيرات إلى جفاف الشعر وتعرضه لمشكلات مختلفة.

ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية طرق العناية بالشعر خلال فصل الشتاء، وأهم الفيتامينات التي يحتاجها خلال تلك الفترة.

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