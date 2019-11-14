لتكتمل أناقتك.. بالأسعار: اختر ما يناسبك من الإكسسوارات الرجالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بسمة مشالي:

مع دخول فصل الشتاء؛ تحتاج إطلالة الرجل العصري إلى الإكسسوارات الشتوية لتكتمل وتمنحه منظرًا جذابًا وأنيق. وتبدأ بيوت الأزياء والماركات العالمية، في هذه الأيام الترويج لأحدث إكسسواراتها.

ونرصد لكم أبرز أنواعها وأسعارها بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي لهذه الماركات، وهي كالتالي:

- Zara

- وشاح بيزيك بحياكة لؤلؤية بـ459 جنيهًا، متوفر بألوان عديدة منها الأسود والرمادي وبدرجات البني

- سكارف فولار هيكلي بـ259 جنيها متوفر باللون الرمادي والأزرق الداكن

- وشاح حريري بزخرفة السنبلة بـ259 جنيهاً متوفر بـ3 ألوان.

- وشاح حريري بيزك سادة رمادي بـ259 جنيهاً، وآخر هيكلي بسنبلة بـ 499 جنيهًا، أما الكاروهات ذو الشراشيب بـ499 جنيهًا.

- يوجد وشاح بشراشيب بـ 399 جنيهاً، وقبعة أو "أيسكاب" صوف متوفر بـ3 ألوان بـ 259 جنيهاً، وقبعة ذات ثنية مقلوبة بـ359 جنيهاً، وقبعة مطر مقاومة للماء بـ 399 جنيهاً، وقبعة لباد صوف بـ499 جنيهًا.

- lc wakiki

- شال صوف يمزج بين اللونين الرمادي والكحلي بـ129 جنيهًا.

Advertisements

- يتراوح سعر القبعات الشتوية ما بين 85 جنيهًا إلى 159 جنيهًا.

- يبلغ سعر الوشاح الشتوي العادي 129 جنيهًا، بينما الإسكارف الشتوي الذي يأخذ شكل الحلقة بـ179جنيهًا.

-H&M

- قبعة من الجيرسيه بـ129 جنيهاً

- قفازات مبطنة بـ299 جنيهاً

- وشاح من نسيج الجاكر مزين بالمطبوعات الهندسية الملونة بـ349 جنيهاً

- قبعة من الصوف المرن بـ129 جنيهاً.

- طقم صوف مكون من (سكارف وقفاز وقبعة) بـ249 جنيهاً.

- يبلغ سعر قبعة من الصوف المطاطي بـ199 جنيهاً.

- سعر وشاح الكروهات بالشراشيب بـ249 جنيهاً.