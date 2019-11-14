3 وجبات سحرية لكل رياضي من خبير تغذية ألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قال خبير التغذية الألماني دنيس بفاف، إن الرياضيين الهواة ليسوا بحاجة إلى تغذية خاصة؛ حيث يكفي إتباع نظام غذائي صحي يتسم بالتنوع والتوازن.

وأضاف بفاف، أنه في حال ممارسة الرياضة بمعدل يزيد عن 5 ساعات أسبوعيًا، ينبغي اتباع نظام غذائي خاص غني بالبروتينات والكربوهيدرات؛ حيث تساعد البروتينات على بناء العضلات وتعمل على تعزيز قدرة الجسم على الاستشفاء، في حين تمد الكربوهيدرات الجسم بالطاقة اللازمة للأداء الرياضي الفائق.

وينصح خبير التغذية الألماني الرياضيين الراغبين في تحقيق معدلات أداء فائقة بتناول لبن مخثر قليل الدسم قبل التمرين الصباحي بنحو ساعة أو ساعتين، وتناول صدور الديك الرومي أو بطاطس مع بيض قبل التمرين المسائي المكثف، على أن يتم تناول وجبة متنوعة ذات قيمة غذائية كاملة بعد التمرين المسائي بساعتين على الأكثر.

فبذلك يتم إعادة شحن مخزون الكربوهيدرات من ناحية وإمداد الجسم بمجموعة كبيرة من العناصر المغذية من ناحية أخرى.