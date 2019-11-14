خناقات البيت.. كيف تؤثر على أطفالكم؟.. تحذير ونصائح مهمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي:
مع ارتفاع وتيرة الخلافات الأسرية بين الزوجين؛ قد يتجه أحد الطرفين إلى استعمال العنف ضد الآخر، ويكون لذلك أضرار كبيرة على استقرار البيت.
تمتد أيضًا تأثيرات هذه الجريمة - الضرب - إلى الأبناء، خاصة الأطفال الذين يشاهدون آبائهم يتشاجرون معًا.. لذلك نستعرض لكم أبعاد وأضرار هذه الإشكالية مع الدكتور محمد هاني، استشاري الطب النفسي، الذي بقدم أهم النصائح للحد من مخاطرها:
- في البداية يحدثنا على تأثير العنف الأسري على الأطفال، ويعدده كالتالي:
1 - المشاكل الأسرية تُضعف شخصيته، وتجعله يخاف.
2 - يفقد الطفل قدوة الوالدين بسبب عنفهم.. ويتأثر بألفاظهما.
3 - يعاني من قلة التفكير والتركيز والتحصيل الدراسي، بالإضافة إلى ضعف علاقاته الاجتماعية.
4 - لا يصدق كلامهما ويفقد ثقته فيهما.
5 -يصاب بالأكتئاب واضطرابات النوم والكوابيس.
استشاري الطب النفسي قدم روشتة نفسية تساعد الأزواج الذين يعانون من الخلافات الأسرية في مواجهة خلافاتهم، وتجنيب أطفالهم تبعاتها، وهي كالتالي:
1- حل الخلافات بين الأزواج في أماكن مغلقة بعيدا عن الأطفال.
2- طمأنت الطفل دائما بطيب العلاقة الجيدة بينهما.. وتجنب الإساءة لبعضهم أمامهم.
3 - إذا كانت بينكما مشاكل عليكم الالتزام بالكلام المهذب أمام الأبناء.
4 - في حال تطورت الخلافات.. إعلاء مصلحة الأطفال على خلافاتكم واستعينوا بطرف ثالث بينكم.
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