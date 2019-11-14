تسريحات شعر.. هل قصّ الشعر يجعله ينمو أسرع؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 نوفمبر 2019 07:43 مساءً - تسريحات الشعر، قصات الشعر، والموديلات، تحفزّكِ دائماً لمتابعة كل جديد ونصيحة في عالم الجمال. وقد يصل بكِ الأمر إلى تجربة كل خدعة أو حيلة. وإذا كانت لديكِ الرغبة في نمو شعرك، قد تتجهين إلى النصائح الطبيعية كزيت السمك ولو على حساب تنظيف شعرك 100 مرة قبل الإستسلام. إلاّ أنّه من المستغرب أنّ الشيء الوحيد الذي من المفترض أن يعزّز نمو الشعر، والذي يتفق عليه معظم الخبراء، هو القصّ المنتظم. لكن هل فعلاً قصّ شعرك يجعله ينمو بشكل أسرع؟ ماذا يقول أهم خبراء الشعر والمصففّين عن هذا الأمر؟ مصفّفة شعر النجمة ريهانا "أنجيلا سي ستايلز" قالت لمجلة جلامور: "هناك خرافة شائعة مفادها أن قصّ الشعر سيجعله ينمو بشكل أسرع؛ هذا ليس صحيحًا على الأطلاق. إنّ قصّ الشعر يجعله ينمو بشكل صحيّ لأنه يزيل الشعرالمتقصّف والمهترىء فقط". وأضافت: يمكن أن ينمو الشعرعند الجذور ويمكن المحافظة على طوله وتجنّب الشعر التالف، لا أكثر". وحذّرت أنجيلا من البقاء على الأطراف، حيث سيبقى الشعر التالف مّما يوقف عملية الطول.

تسريحات شعر قصير من وحي النجمات العالميات

قصات الشعر المنتظمة ضرورية لصحة الشعر

كم مرة يجب قص الشعر في السنة؟

خبراء في الشعر أكّدوا أنّ شعرك سوف ينمو دائمًا بنفس المعدل في الجذور، سواء قمتِ بقصّه أم لأ. السبب الذي يجعل العديد من الناس يوصون بقصّ الأطراف هو أن تظل قويّة وصحيّة، لكن لا علاقة لذلك بطول الشعر.

وعلى الرغم من النظرية المتداولة أنّه يجب قص الشعر كل ستة إلى ثمانية أسابيع، إلاّ أنه يختلف فعليًا حسب نسيج شعرك. يقول خبراء: "يجب أن يتم قص الشعر كل شهرين أو ثلاثة، وينبغي ألاّ أن يمضي أحد أكثر من ستة أشهر دون قص شعره."

قص الشعر كل شهرين أو ثلاثة لأطراف غير متقصفة

تسريحات شعر مرفوع من أسبوع باريس للأزياء الراقية



مخاطر إحذريها لشعر صحيّ

- إذا كنتّ من محبّات الشعر الطويل، لا شكّ أنّك تعلمين كم هو سهلاً أن تصبحي مرتبطة بشعرك، لذلك الكثير منّا يتخطى قصّات الشعر الروتينية والصحيّة فقط للسماح لشعرنا بطول جميل، دون أن ننتبه أنّ ذلك قد يؤدّي بالفعل إلى شعر تالف. وقالت جاميلين دي ليون، مصفّفة شعر وصاحبة صالون في نيويورك: في معظم الوقت، تعتقد النساء صاحبات الشعر الطويل أنّ حلاقة الشعر ليست ضرورية. "الحقيقة هي، نعم، ينمو شعرك من الجذور، لكن نهايات شعرك التالفة تحتاج إلى عناية خاصة دائماً." وأضافت أنّ الإستخدام اليومي للشامبو الذي يحتوي على كبريتات وأملاح قاسية يمكن أن يؤدي إلى تجريد الشعر وتفصّفه. وأكدّت أنّه للمحافظة على سلامة الشعر ونموّ سريع، الأفضل إعتماد حلاقة منتظمة كل شهرين إلى ثلاثة أشهر.

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- قد تفرحين بطلّتك بالشعر الطويل عبر الـ extension أو وصلات الشعر، لكن عليكِ بالحذر، فأضرارها أقوى من الإطلالة الجميلة، خاصة على فروة الرأس.