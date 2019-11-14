عناية بالبشرة الدهنية في خطوات بسيطة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 نوفمبر 2019 07:43 مساءً - لصاحبات البشرة الدهنية، أعددنا لك هذا المقال الملخص للتعرف على مختلف الطرق للعناية بالبشرة الدهنية في خطوات سريعة جدا



تعاني البشرة الدهنية من الكثير من المشكلات الجمالية أبرزها الإفرازات الدهنية المفرطة وانسداد المسام واندلاع البثور وسيلان المكياج وعدم ثباته لساعات طويلة، ما يجعلها تبدو دائما شاحبة ولامعة ومملة.



إليك أبرز الخطوات السريعة للعناية بالبشرة الدهنية:



1. احرصي على استخدام مستحضرات التنظيف المناسبة والخالية من العطور والقواعد الدهنية ولا تبالغي في تنظيفها اكثر من مرتين في اليوم فهي ليست بحاجة إلى أكثر من ذلك كي لا تتسببي في تحريضها في انتاج المزيد من الزهم.

احرصي على استخدام مستحضرات التنظيف المناسبة



2. أهمية ترطيب البشرة في كل صباح ومساء بكريم مخصص للبشرة الدهنية والغني بالقواعد المائية بحركات التدليك اللطيفة لبضع دقائق خاصة في فترة المساء.



3. أهمية تقشير البشرة الدهنية بمقشر لطيف يزيل آثارالندبات ويخلص البشرة من طبقات الجلد السطحية المتراكمة والتي تسبب انسداد المسام واندلاع البثور. مع اهمية استخدام الماء الدافىء والبارد لتعزيز اغلاق المسام وعدم استخدام الماء الساخن الذي يهيج ويزيد من افراز الزهم وتفاقم المشكلات.

تقشير البشرة الدهنية بمقشر لطيف يزيل آثارالندبات



4. أهمية التخلص من التوتر والضغوطات النفسية التي تتعرضين لها بسبب روتين حياتك، سواء ضغط العمل أو البيت وذلك بالخروج لممارسة اليوغا وتمارين التأمل والرياضة مع استنشاق المزيد من الهواء النقي الغني بالأوكسجين لضمان تدفقه إلى كامل الخلايا بالجسم وبشرة الوجه.

5. أهمية العناية بالغذاء الغني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة كالخضروات الورقية الخضراء والأسماك والفواكهالحمضية بعيدا عن المقليات والأملاح التي تزيد من الزهم وتسبب احتقان السوائل في الجسم.

Advertisements



6. أهمية شرب المزيد من الماء في كل يوم وطوال النهار لأجل توفير كميات وافرة من الاوكسجين للبشرة والتخلص من السموم المتراكمة في الجسم.

شرب المزيد من الماء في كل يوم



7. أهمية اختيار كريم الوقاية من الشمس عال الجودة لتأمين الوقاية القصوى ضد الأشعة فوق البنفسجية المسببة لمشكلات البشرة كلها.



8. تخصيص جلسات منزلية معالجة للبثور، مثل التنظيف بالبخار لتنقية المسام من الأعماق مع تخصيص أقنعة طبيعية بمكونات مناسبة تعزز من تألق البشرة الدهنية وموازنة افرازاتها الدهنية مثل قناع العسل والموز وقناع الليمون واليوغرت. مع أهمية مسح الوجه بماء الورد كتونر طبيعي يعزز من نضارة البشرة الدهنية ومنع ظهور حب الشباب.

مسح الوجه بماء الورد



9. أهمية التخلص من آثار المكياج في كل مساء قبل الخلود إلى النوم لمنع انغلاق المسام وتراكم الأوساخ فيها ما يسب تشكل الرؤوس السوداء التي تعاني منها دائما البشرة الدهنية.

إقرئي أيضاً

أفضل ماسك طبيعي لإزالة الحبوب

ماسكات مقشرة للقدمين أساسي قبل مناسباتك المهمّة

أفضل الماسكات المهدئة للبشرة الدهنية