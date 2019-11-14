تسريحات شعر من إنستقرام... عصرية ومميزة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 نوفمبر 2019 07:43 مساءً - يحفل موقع إنستقرام بالعديد من تسريحات الشعر الجديدة والعصرية، التي تلائم المرأة المحبة لموضة الشعر والساعية دائماً الى تجربة كل ما هو جديد ومميز في عالم تصفيف الشعر. وفي هذا المقال، انتقينا لك مجموعة من تسريحات الشعر من إنستقرام، لتختارب من بينها ما يعجبك.



تسريحة الضفائر المزينة بمشابك الشعر

تسريحة الضفائر المزينة بمشابك الشعر



تجمع هذه التسريحة اثنين من أكثر صيحات الشعر رواجاً لهذا الموسم، وهما تسريحة الضفائر ومشابك الشعر الناعمة، بالتالي هي تعد من أفضل الخيارات لموسمي خريف وشتاء 2019 – 2020. وما يميزها أنها عملية جداً وتلائم الأوقات كافة، وتمنحك مظهراً أنثوياً جذاباً. ترتكز هذه التسريحة على سحب الشعر الى الخلف، باستثاء بعض الخصل المنسدلة على جانبي الوجه، وجعله على شكل ضفيرة عريضة منسدلة على الظهر. وزيني تسريحتك بمشابك الشعر الناعمة والمميزة.



تسريحة الشعر المموج المزين بحبات اللؤلؤ

تسريحة الشعر المموج المزين بحبات اللؤلؤ



تعد هذه التسريحة أفضل طريقة لخلق أسلوب جذاب ومثالي خاص بك في أي مناسبة، لذلك ننصحك بتجربتها خلال هذا الموسم، فهي مثالية للأعياد والمناسبات والحفلات، وتمنحك إطلالة مفعمة بالأنوثة. ولإضفاء التميز على تسريحتك، زينيها بحبات اللؤلؤ بأسلوب متناسق غير مبالغ فيه.

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تسريحة الكعكة العالية

تسريحة الكعكة العالية



تلاقي تسريحة الكعكة، بمختلف أشكالها، رواجاً وانتشاراً كبيرين بين النساء، فهي تجمع البساطة والأناقة في الوقت نفسه، وتلائم المرأة في الأوقات كافة، حيث بإمكانك اعتمادها في العمل فتمنحك طلة أنيقة ولافتة، وخلال المناسبات والسهرات، فتمنحك مظهراً راقياً وتسلط الضوء على ملامح وجهك. قومي برفع شعرك الى الأعلى بأسلوب الكعكة العالية جداً، واعتمدي الغرة النصفية المنسدلة على جانبي الوجه.



تسريحة ذيل الحصان المنخفضة المموجة

تسريحة ذيل الحصان المنخفضة المموجة



إذا كنت تميلين الى تسريحة ذيل الحصان بمختلف أشكالها، أدخلي بعض الجاذبية والجمال على مظهرك، من خلال اعتماد تسريحة ذيل الحصان المنخفضة المموجة، فهي تسريحة عصرية جداً وأنثوية. واحرصي على اعتماد الغرة النصفية المسحوبة الى الخلف والمصقولة بشكل تام.



تسريحة الكعكة المزدوجة

تسريحة الكعكة المزدوجة



إنها تسريحة عملية جداً وشبابية وتلائمك خلال أوقات العمل، كما بإمكانك تنفيذها بنفسك في المنزل، بحيث تسحبين شعرك الى الخلف وتقسميه الى قسمين، ومن ثم جعل كل قسم على شكل كعكة. بعدها، ثبتي الكعكتين بمشبكين عريصين ناعمين.

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