موديلات عبايات أنيقة بتفاصيل الأزرار..ستعجبك الخيارات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 نوفمبر 2019 07:43 مساءً - تفاصيل الأزرار بتطريزات الملابس، من الصيحات التي بدأت بالظهور مؤخرًا بشكل كبير، ورويدًا أصبحت الموديلات بتطريزات الأزرار من القطع المميزة والعصرية، والتي كان منها العبايه بشكل خاص.



وسوف يكون حديثنا اليوم عن عبايات أنيقة بتفاصيل الأزرار من الماركات الخليجية، وكذلك من خيارات مدونات الموضة المختلفة، لتعتمدي منها ما يناسبكِ من هذه الصيحة العصرية.

عبايات مع الأزرار الأمامية والكشكش البليسيه

عبايات مع الأزرار الأمامية والكشكش البليسيه



هذا الموديل من aaliyacollections يجمع بين النمط العصري الكاجوال والنمط الكلاسيكي، بلمسة الازرار العصرية، على موديل العبايه باللون الرمادي الثلجي، مع لمسة البليسيه المكسرة على الجزء السفلي من الفستان، وأعجبنا وجود حزام الخصر مع هذا الموديل ليمنح الصبايا لمسة أكثر عصرية.

عبايات سوداء غاية في البساطة مع الأزرار الأمامية

عبايات سوداء غاية في البساطة مع الأزرار الأمامية



أما هذا الموديل الأنيق من bouguessa، فهو قطعة تناسب كل أذواق الصبايا، وكل مشاويركِ أيضًا، مريح وعملي وبلمسة عصرية من الأزرار الأمامية الفخمة بلون مغاير عن لون العبايه الأسود، ليمنحكِ لسمة فخمة ولكنها بسيطة بالوقت نفسه، لهذا من الممكن أن تعتمدي اكسسوارات الحذاء أو الشوز بلون الأزرار نفسه، للمسة متناغمة أكثر.





العبايه البيبي بلو المفتوحة من فاطمة حسام

العبايه البيبي بلو المفتوحة من فاطمة حسام





أعجبنا هذه الاطلالة من الفاشينيستا فاطمة حسام للعبايه البيبي بلو المفتوحة، مع الأزرار على منطقة أعلى الخصر، والكشكشة البسيطة التي تناسق معها وضعية الأزرار كبيرة الحجم.

اعتمدتها فاطمة بطريقة كاجوال بتنسيق البنطلون الجينز الأبيض، مع السنيكرز وشنطة الكروس.

العبايه المعطف من وحي خولة المراغي

العبايه المعطف من وحي خولة المراغي

كذلك اختارت المدونة الخليجية خولة المراغي العبايه المعطف بلمسة الأزرار الأمامية، التي تُعتبر أساسية بهذا التصميم، للمسة كلاسيكية مثالية لعبايات شتاء هذا الموسم، نسقتها مع حذاء مخملي فيلفت أسود، وشنطة صغيرة من لويس فيتون.



بهذا الألبوم إليكِ مجموعة من موديلات عبايات أنيقة بتفاصيل الأزرار.

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