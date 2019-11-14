مرتضى منصور أصيب بالجنون بعد الفيديو الاباحي الذي سُرب له فتطاول على أمهات المصريين!

على قاعدة “إن لم تستح فإفعل ما شئت”.. خرج مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، متطاولاً على أمهات المصريين في رده على الفضيحة التي طالته بعد نشر فيديو فاضح له على مواقع التواصل الاجتماعي نفى علاقته به.

وظهر في الفيديو المسرب رجل بالغ وشاب عشريني في أوضاع مخلة، وربط العديد من رواد السوشيال ميديا شكل وهيئة الرجل برئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

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وقال رئيس الزمالك في فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع يوتيوب: (أنا سعيد بالفيديو اللي عملتوه امبارح ده متكلف بس يا أغبياء الفيديو ده جاي من تركيا وأنا عمري ما رحت تركيا).

وأضاف متطاولاً على أعراض المصريين قائلاً :” يا ريت نسأل أمهاتكم من هو مرتضى منصور؟ “.

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وتابع: ” كان هناك اتفاق سابق مع شركة إعلام المصريين المسؤولة عن خروج قناة الزمالك للنور بعدم بث فيديوهات أو مداخلات هاتفية أو أي تصريحات حتى بالنسبة لي أنا، ولكن أنا مضطر أرد النهاردة وأعمل الفيديو ده بسبب ما حدث، وعايز أقول لكلاب قطر وتركيا بالجزمة القديمة “!!!

وفي نهاية الفيديو وجه مرتضى منصور رسالة إلى تركي آل الشيخ طالبه فيها بالكشف عما إذا كان قد حصل منه على هدايا أم لا، مؤكدًا أنه لم يحصل على أي شيء له بشكل شخصي.

يشار إلى أن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، يثير جدل واسع بشكل مستمر منذ توليه منصب رئاسة النادي نهاية مارس 2014.

وتعددت مشاكل مرتضى داخل أسوار ميت عقبة مع أعضاء المنظومة البيضاء من مدربين للاعبين ، حتى جماهير النادي لم تسلم من تصريحاته النارية وتهديداته المستمرة، بل تعددت مشاكله أيضاً خارج حدود النادي لتشمل صراعات مع إعلاميين ورؤساء أندية منافسة.