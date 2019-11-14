الامارات | طفل يستعد للحصول على البكالوريوس

شكرا لقرائتكم خبر عن طفل يستعد للحصول على البكالوريوس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد الطفل البلجيكي، لوران سيمونز، في التاسعة من العمر لاجتياز امتحانات الحصول على شهادة البكالوريوس من جامعة هولندية، بعدما نجاحه في الحصول على شهادة الثانوية العامة في عمر الثامنة.

ويدرس الطفل لوران سيمونز، الهندسة الكهربائية بحسب موقع دوتشي فيلا الألماني.

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وبحسب الموقع الألماني، يتعلم لوران، الذي يتوفر على معدل ذكاء بنسبة 145 %، بوتيرة مذهلة يحتاج إلى أسبوع واحد فقط لاستيعاب المواد التي يحتاج الطلبة العاديين لاستيعابها إلى ثمانية أسابيع.

يشار إلى أن لوران كان يفكر في "أن يصبح جراحاً أو رائد فضاء، لكنه غير رأيه ليقرر الدخول إلى عالم المعلوماتية والكمبيوتر.