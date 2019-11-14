أحمد شعبان يحذر من تأثير الحزن والاكتئاب على صحة الإنسان

كشف استشاري الطاقة الحيوية والعلاج بالريكي والحاسة السادسة جراند ماستر أحمد شعبان عن أنواع الطاقات وأخطرهم.

وقال : انواع الطاقات كثيرة وتختلف من مدرسة إلى أخرى مثال مدارس الطاقة الصينية تنقسم لخمس انواع ، المدرسة التبتية وهى من منطقه التبت بالقرب من جبال الهيمالايا وبين الهند والصين تقسم أنواع الطاقة وأنواع الأمراض بثلاث عناصر فقط، اما الحضارة الفرعونية تقسم الطاقة إلى تسع عناصر .

وأوضح إن كل نوع من الطاقات يعطى تأثير معين على الجسم والصحة والحالة النفسية والفكرية ، والعكس طبعا صحيح بعض الحالات النفسية والفكرية تنتج أنواع محدده من الطاقات اى أن كلاهما وجهان لعملة واحدة ، و بعض أنواع الطاقات تأثيرها السلبي أسهل فى التخلص منه عن بعض الأنواع الأخرى، وهنالك اختلافات طفيفة فى قدرة الشخص فى تحمل نوع عن الآخر بالنسبة لشخص آخر ولكن فى العموم هنالك أنواع أخطر من نظيرها من الطاقات الأخرى.

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وأعلن جراند ماستر أحمد شعبان إن اخطر أنواع الطاقات على الإنسان هى الأنواع التى تنتج من شعور الحزن والاكتئاب وخيبة الأمل (انتاج طاقات سلبية عالية بالجسم) ، يليها مشاعر الخوف والقلق والتوتر (يجعل الجسم فريسه سهلة لأقتحام الطاقات السلبية له عن طريق تصريف الطاقات الإيجابية من الجسم والهالة مما يجعله مثل الكوب الفارغ القابل لإستقبال اى شىء من الخارج) ، بعدها يندرج أمراض الطاقات هوائية (وهى المتحركة متعددة الألم ومتغيرة المكان ومحفزة لكل الأمراض) ، بعدها أمراض البرودة المسؤولة عن الحرارة الباردة بالجسم ومشاكل دخول الحرارة البارده فى العظام والمفاصل والاعضاء وخمول وكسل الاعضاء ...الخ ، بعدها أمراض السخونة المختصه بالأمراض الحرارية والصداع وأمراض الرأس وزيادة نشاط الافرازات والهرمونات ونشاط زائد بالأعضاء وخلايا الجسم .

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