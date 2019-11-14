تعرفي على طريقة ارتداء البنطلون الأبيض في الشتاء بما يتناسب مع جميع ملابسك

يعتبر اللون الأبيض من الألوان الجريئة التي تحاول معظم الفتيات الابتعاد عنها خاصة في البنطلونات، خوفا من إبراز "الديفوهات" الموجودة فى الجسم بالرغم من تميزه بالشياكة، ومع اقتراب فصل الشتاء أصبح البنطلون الأبيض موضة بشكل كبير هذا العام

ولكل فتاة ترغب فى الظهور بإطلالة مختلفة، يمكنك كسر حاجز الخوف لديك من البنطلون الأبيض بداخلك وشرائه كما يمكن ارتداؤه مع عدد من الألوان والاستايلات الشتوية سواء جاكوال أو كلاسيك، وعددا من الأفكار للفتيات حتى تشجعهن على ارتداء البنطلون الأبيض.

يمكنك ارتداء البنطلون الأبيض مع كارديجان باللون البنى التايجر وتيشرت أسود وحذاء كاجوال.

يمكن ارتداؤه مع الكعب العالي والجاكت "الهافان" الشتوى القصير وقميص باللون اللبنى

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ارتديه على تى شيرت سادة وبوت طويل، وهى إطلالة تصلح للخروج نهاراً فى الشتاء.

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كما يمكنك أيضاً ارتداء البنطلون الأبيض مع الجاكيت الجينز القصير، وهذه الإطلالة توحى لمن يراكِ أنك شخصية عملية ومرحة للغاية.

ارتديه مع الكارديجان الطويل وتيشرت مقلم.

كما أن ارتداء البنطلون الأبيض مع الفورير الشتوى سيعطيكى إطلالة مختلفة.

كما يمكنك ارتداءه مع تيشرت أبيض أيضًا.

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