دراسة: كبار السن الذين يمارسون رياضة يقل لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب

قد يعاني الكثير من كبار السن من أمراض القلب التي تظهر عليهم مع مرور الوقت، إلا أن دراسة طبية حديثة توصلت إلى أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً يمكنهم تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وذلك عبر ممارسة الرياضة ساعة أسبوعياً.

الدراسة أكدت في مضمونها، أن الأشخاص الذين يمارسون التمارين الرياضية 3 أو 4 مرات في الأسبوع، يقلّ لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 11% مقارنةً بأولئك الذين لا يمارسون الرياضة.

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وحددت الدراسة مستوى النشاط اللازم لإحداث تغيير مناسب على الصحة بنحو ساعة واحدة فقط من الجري أو المشي أسبوعياً، وفي حالة اقتصار التمرين على مرة أو مرتين في الأسبوع، فتبيّن أنه قلل خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 5% فقط.

وأوضحت الدراسة، التي شملت أكثر من مليون شخص، أن الذين اعتادوا ممارسة التمارين 5 مرات في الأسبوع، لكنهم توقفوا عن الممارسة لاحقاً، ارتفعت لديهم نسب خطر الإصابة بأمراض القلب إلى 27%، حسبما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلاً عن "دورية القلب الأوروبية".

وأوصى العلماء بضرورة أن يحرص الأطباء على وصف النشاط البدني للمرضى الأكبر سناً، في محاولة للوقاية من تعرضهم لمشاكل صحية كبيرة.