القومي لثقافة الطفل يحتفل بـ"الأراجوز" في أعياد الطفولة

يقيم المركز القومي لثقافة الطفل، ضمن احتفالاته بأعياد الطفولة خلال نوفمبر، احتفالا باليوم العالمي للأراجوز، وذلك بالحديقة الثقافية للأطفال في السيدة زينب الخميس الموافق 28 نوفمبر الجاري.

يتضمن الاحتفال تكريم لاعبي الأراجوز المصريين الشعبيين لدورهم الرائع في الحفاظ على هذا التراث وعلى رأسهم اسم شيخ لاعبي الأراجوز الراحل "عم صابر المصري"، والذي وافته المنية في أكتوبر الماضي، وهو من أقدم لاعبي الأراجوز ومن جيل الوسط عمرو الجيزاوي وسيد السويسي.

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وأوضح الكاتب محمد ناصف رئيس المركز، أنه بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب سيتم إصدار كتاب "شهادات وتجارب" للمبدعين الذين عملوا في فن الأراجوز تحرير أحمد عبد العليم، وستقام ندوة متخصصة عن فن اﻷراجوز يديرها الدكتور أحمد مرسي أستاذ اﻷدب الشعبي، كما سيتم نشر مسرحية "اﻷراجوز الكسلان" للكاتب السيد فهيم، وسيقوم المخرج أحمد إسماعيل بتقديمها على خشبة المسرح.

وأضاف ناصف، أنه بهذه المناسبة سيوزع مجانا كتاب "اﻷراجوز المصري"، الذي صدر في وقت سابق بالمركز، كما أن الاحتفال سيتضمن عرض 4 نمر للأراجوز الشعبي لفنانين من مختلف محافظات مصر، كما سيتم تدشين ورشة دائمة لتعليم فن الأراجوز بالحديقة الثقافية بإشراف الفنان ولاعب الأراجوز ناصر عبد التواب الذي شارك في تحرير كتاب "شهادات وتجارب"، وسيتم عمل مسيرة لمائة عروسة لـ ﻷراجوز بشارع قدري أمام الحديقة الثقافية.

وأكد رئيس المركز على الإعلان عن مفاجأة في عالم الأراجوز لشاب عمره 20 عاما سيقدم نمر الأراجوز بالكامل، وهو ما يعد بمثابة حفاظ حقيقي على هذا الفن من الاندثار وتناقله من جيل الكبار لجيل الشباب.