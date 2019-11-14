أرملة يونس شلبي تكشف سر زواجه في سن متأخر

كشفت سيدة عبد الحميد، أرملة الفنان الراحل يونس شلبي، عن تفاصيل زواجهما في عام 1986.

وقالت "سيدة"، خلال حوارها مع الإعلامي حسام المراغي ببرنامج "شارع النهار" المذاع على شاشة "النهار" الفضائية: "اتجوزنا بعد ما عمل العيال كبرت، أنا أخدته وهو فنان مشهور وكان عمل أعمال كبيرة جدًا وقتها"، متابعة، بأنه كان متواضعًا بشكل كبير وعطوف على من حوله".

أما عن معجبات يونس شلبي، تقول أرملته: "كان ليه معجبات بس لازم يكون ما في بين الراجل ومراته ثقة وأنا كنت بثق فيه".

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وأوضحت أرملة الفنان الراحل يونس شلبي، إنه كان يحب أولاده بشكل كبير، كما أنه كان يعتز بإنجاب الفتيات، مستكملة: "كان بيحب البنات لأنه هو اتربى مع والدته وأختين يعني هو اتربى في وسط بنات، واتربى يتيم مشافش والده وعاش مع مامته وده السر اللي خلاه اتجوز كبير، أنا اتجوزته وهو عنده 45 سنة وأنا 20 سنة".

وتابعت: "هو كان عاوز يتجوز واحدة تراعي والدته وتخاف عليها والعيلة هي اللي رشحتني ليه، وأنا انبهرت بيه".