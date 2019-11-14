طريقة عمل سلطة الجرجير الصحية

سلطة الجرجير الصحية، مناسبة للدايت وللأطفال، نظرا للنعاصر الغذائية المهمة التي تحتوي عليها، ويمكن إعدادها بخطوات بسيطة في المنزل. المقادير 2 حزمة الجرجير. 2 ثمرة طماطم متوسطة الحجم. بصل مقطع شرائح. خيار مقطع شرائح. 1/2 كوب عين جمل. مقادير الدريسنج 1/2 كوب زيت زيتون. 3 ملاعق كبيرة خل أبيض. 3 ملاعق كبيرة عصير ليمون. ملعقة كبيرة دبس الرمان. 1/2 ملعقة صغيرة من الملح. Advertisements 1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود. 1/2 ملعقة صغيرة سماق. طريقة التحضير يغسل الجرجير، ويلف بفوطةٍ مرطبةٍ بالماء ويوضع في الثلاجة. يرص الجرجير في طبق التقديم. توضع شرائح البصل والطماطم والخيار فوق الجرجير. يوزع الجوز على السلطة. الدريسنج يخلط الزيت، وعصير الليمون، ودبس الرمان، والخل الأبيض، والملح، والسمّاق، في وعاء. يخلط المزيج السابق جيدا، حتّى تصبح التتبيلة جاهزة. يرش الدريسنج على السلطة وتقدّم.

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