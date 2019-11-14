أرملة يونس شلبي: حلمت إني بكتب نعيه قبل موته بـ 27 يوما

كشفت سيدة عبد الحميد، أرملة الفنان الراحل يونس شلبي، عن تفاصيل مرض زوجها قبل وفاته بأيام.

وقالت "سيدة"، خلال حوارها مع الإعلامي حسام المراغي ببرنامج "شارع النهار" المذاع على شاشة "النهار" الفضائية: "في أخر أيامه ابني خد الثانوية العامة فروحنا عشان نقدمله في كلية الهندسة في سيناء، فسافرت أنا وابني العريش قبل ما يونس يموت بحوالي 27 يوما".

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واستكملت: "وأنا نايمة في قلب الأوتيل لما كنت بقدم لابني، حلمت إني بكتب النعي بتاع جوزي في الجورنال وعيطت وقولتلهم جوزي عايزني أنا لازم أروحله، فجه يوم الجمعة صلى وقالي أنا تعبان لازم أروح المستشفى، وودناه وبعدين دخل في غيبوبة على طول، وبعد 17 يوم بالظبط اتوفى".

وتابعت، أنها بعد وفاة زوجها أصيبت باكتئاب شديد، "جاتلي حالة نفسية فترة طويلة ومكنتش عاوزة أدخل البيت، بس عيالي كانوا لسه صغيرين فالبيت كان محتاجلي، فهو موته توهني شوية".