بطن من عجين.. أرجنتينية تحاول تهريب مخدرات تحت ملابس حمل

يبدو أن حيل تهريب المواد المخدرة لم ينتهي بعد، وذلك بعد أن لاحظ الضباط شيئا "غير طبيعي" في بطن امرأة حامل، فأصروا على توقيفها وإخضاعها لتفتيش دقيق في نقطة حدودية بين الأرجنتين وتشيلي.

4 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، كانت حجم الكمية التي اكتشفها مسؤولو الجمارك الأرجنتينيين، بعد أن كانت تدعي المرأة أنها حامل، تحاول تهريبها عبر الحدود متظاهرة أنها في أشهر الحمل الأخيرة، نقلًا عن موقع "سكاي نيوز" عربية.

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وكشفت وسائل إعلام محلية، أن السيدة اعتقلت في نقطة تفتيش تابعة للشرطة، بمنطقة تعرف باسم "فالي دي أوكو" قرب الحدود بين الأرجنتين وتشيلي، وبعد التحقيق معها، صرحت المرأة المهربة أنها كانت متوجهة إلى منطقة باتاجونيا الحدودية.

ونشرت وزيرة الأمن الأرجنتينية باتريشيا بولريتش، صور المرأة في حسابها على تويتر، وقالت إن الموقوفة "صنعت بطنا من العجين، وخبأت داخله المخدرات - القنب الهندي".

وذكرت أن المرأة أرجنتينية الأصل، وكانت مرفوقة برجل، جرى اعتقاله أيضا، بعدما كان بدوره يحاول تهريب كمية من المخدرات.