"البنات تكسب".. الطالبات تسيطرن في انتخابات اتحادات الجامعات

من بين عشرات المرشحين على منصب رئاسة الاتحادات الطلابية على مستوى الجمهورية، استطاعت الفتيات السيطرة على المشهد ما بين اقتناص المنصب لصالح طالبة لأول مرة وبين أعداد كبيرة منهن تقلدوه.

وداخل جامعة القاهرة استطاعت لأول مرة في تاريخها، فازت دارين محمد خليل الطالبة بكلية الإعلام بمنصب رئاسة اتحاد الطلاب، بعد انتهاء عملية فرز الأصوات، وحصولها على 25 صوت، بينما الطالب مصطفى محمد شريف، بكلية التخطيط العمراني بمنصب نائب رئيس اتحاد الطلاب.

ومن رئاسة الاتحاد الجامعة إلى رئاسة اتحاد الكليات، حيث استطاعت الطالبة ريهام طارق الحصول على منصب رئيس اتحاد الطلبة، كأول فتاة تفوز بهذا المنصب منذ افتتاح الكلية عام 1971.

أما جامعة حلوان فحصدت الطالبات فيها نصيب الأسد بداية من رئاسة الاتحاد الذي كان من نصيب الطالبة نرمين وائل الطالبة بالفرقة الرابعة كلية التجارة وإدارة الأعمال بالجامعة بالتزكية، بالإضافة لأمين مساعد اللجنة الفنية الطالبة رضوى شاكر الفرقة الثانية كلية التربية الرياضية للبنات، كذلك أمين مساعد لجنة الجوالة الطالبة تقى عبد الفتاح الفرقة الرابعة كلية التربية الفنية، وأخيرًا أمين اللجنة العلمية الطالبة نورهان السيد الفرقة الثالثة كلية العلوم،

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وفي رئاسة اتحاد الكليات استطاعت الطالبات كذلك تصدر القائمة، وذلك من خلال فوز الطالبة هاجر محمد، بمنصب رئيس اتحاد كلية الآداب ومساعدتها مروة سيد، وكذلك كلية التجارة وإدارة الأعمال حصلت الطالبة نرمين وائل على منصب رئيس اتحاد الكلية.

وداخل كلية التربية، كانت رئاسة الاتحاد كذلك من نصيب الطالبة يارا هاني رئيس اتحاد الكلية وفي الخدمة الاجتماعية تولت نورهان متولي منصب نائب رئيس الاتحاد بالكلية، أما رئاسة اتحاد الطلاب بكلية التمريض، فأخذته الطالبة ندى مصطفى .

أما كلية الاقتصاد المنزلي، فحصلت الطالبة سلمى نبيل على رئاسة الاتحاد، ومى ياسر نائب رئيس الاتحاد بالكلية، وفي كلية التربية الرياضية للبنات حصلت بسنت عادل على رئاسة الاتحاد، وداليا حسن نائب رئيس الاتحاد بالكلية ، وفي كلية التربية الموسيقية كانت رئاسة الاتحاد على موعد مع نسمة محمد، وفي كلية التربية الفنية حصلت إنجي أيمن على منصب رئيس اتحاد الكلية، ومريم طارق نائب رئيس الاتحاد بالكلية، وأخيرًا في كلية الفنون الجميلة، حصلت سلمى مصطفى على منصب نائب رئيس الاتحاد بالكلية .

وفي جامعة عين شمس، فازت الطالبة نوران إبراهيم عبدالفتاح بمنصب نائب رئيس الاتحاد والطالبة منة الله محمد بمنصب أمين اللجنة العلمية، بينما تولت الطالبة شذى عاطف كمال منصب الأمين المساعد، وخلال انتخابات لجنة الجوالة والخدمة العامة فازت الطالبة هبة طارق حزين، والطالبة أمنية طلعت أمينا مساعدا.

أما في لجنة الأسر والاتحادات الطلابية فازت الطالبة أثار منتصر محمد، وتولت الطالبة ندى حجازي منصب الأمين المساعد، وفي اللجنة الثقافية فازت الطالبة نرمين أيمن عبدالغني بمنصب أمين اللجنة، وفازت الطالب نورهان صفوت يوسف بمنصب الأمين المساعد، واللجنة الرياضية فازت الطالبة ريم أحمد أحمد بمنصب الأمين، والطالبة نوران إبراهيم بمنصب الأمين المساعد.