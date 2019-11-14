في يومه العالمي.. تعرف على سر اختيار 14 نوفمبر للتوعية بمرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي: يحتفل العالم، اليوم الخميس 14 نوفمبر، باليوم العالمي للسكري، ويهدف الاحتفال إلى تسليط الضوء على مرض السكري وطرق الوقاية منه والعلاجات المتوافرة له، خاصةً بعد ارتفاع معدلات الإصابة به حول العالم. ويستعرض الكونسلتو في السطور التالية سبب تحديد اليوم للاحتفال بالسكري وأبرز أعراض السكري وأنواعه. للمزيد عن تعرف على سر اختيار 14 نوفمبر للتوعية بمرض السكري.. اضغط هنا

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