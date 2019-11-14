درة تخطف أنظار جمهورها بإطلالة كلاسيكية أنيقة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

تألقت الفنانة التونسية درة بإطلالة ناعمة مفعمة بالرقي والأنوثة خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام".

ارتدت "درة" فستانًا أبيض اللون، حمل فستانها توقيع دار الأزياء "dolce and gabbana" ونسقت إطلالاتها الإستايلست "يمنى مصطفى"، وتميز بتصميم الـBallgown وهو الفستان الذي يُحدد الخصر وينسدل منفوشًا.

وتميز بخامة الدانتيل والتل، وجاء محكمًا عند الخصر، طغى عليه الملامح الكلاسيكية المستوحاة من الطابع الروماني من خلال التصميم والخامات المستخدمة مثل التل الناعم والدانتيل المزين بالكرانيش.

واعتمدت على المكياج الهادئ من خبير التجميل sharifftanyousmua، وتصفيفة الشعر المنسدلة من لمسات خبيرة الشعر الأردنية نجوى.