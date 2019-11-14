بعد غزوه المنازل.. سيدات يواجهن الناموس بـ"الشبشب" و"مضرب الذباب"

تتار من الناموس والذباب، حشرات طائرة مزعجة اجتاحت البيوت المصرية في مناطق مختلفة، وخفت ظهورها حينا لتظهر على مدار الساعات الماضية مرة أخرى في مناطق الشيخ زايد وأكتوبر، وكان لـ"الست المصرية" طرقها الخاصة لمواجهة هذا الناموس، سواء الطريقة التقليدية بـ"الشبشب"، أو طرق مبتكرة، بعضهن نشرن تلك التجارب على "السوشيال ميديا"، والبعض الآخر روى تلك التجارب في تصريحات لـ"هن".

سارة فيصل شاركت أصدقائها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عنائها من الناموس المنتشر في أكتوبر وكتبت، "عايزه اعمل حملة ع الناموس اللي مش لاقي حد يلمه ده، الموضوع خرج عن السيطرة"، وأضافت عن عنائها من قلة النوم بسبب الناموس، "كدا 5 يوم مانمتش، ومن الساعة 11 لحد من نص ساعة بس مموته 6 ناموسات، و الله كتير علّيا كتير، حد يشوفلي حل". واختتمت، "احنا كعيلة بنتاكل كل يوم بليل حقيقي اتعلم علّيا أنا وعيالي اسمنا العيلة المحببّه، انقذونا يا أهل أكتوبر والشيخ زايد".

هنا محمد تحارب الناموس بالطرق التقليدية، فقد استخدمت "الشبشب"، و"مضرب الذباب"، كي تتخلص منه وتستطيع النوم، تقول في تصريحات لـ"هن"، "فتحت النوم الفجر، وفضلت أراقب، واحدة أضربها بالشبشب وواحدة بمضرب الدبان، تعبت"، هكذا حاولت حماية أشقائها وأسرتها في المنزل من قرصات الناموس المتكررة في أكتوبر.

نهلة سلامة، حاولت بالمبيدات وطرق الرش التقليدية، إلا أنها لم تجد نفعا، حاولت البحث على الإنترنت عن طرق التخلص من الناموس طبيعيا دون جدوى، "حطيب نعناع، ورشيت جنزبيل في الجو، بس شكل كل ده اشتغالات الناموس قاعدلنا هنا في أكتوبر".

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رواد فيسبوك يفتون بطرق التخلص من الناموس

بمجرد انتشار الحديث عن وجود الناموس في أكتوبر والشيخ زايد، بدأ رواد "فيسبوك" في اقتراح طرق للتخلص منه، وأفتى البعض بطرق تطهير المنزل من الحشرات الطائرة.

كانت من أبرز التعليقات على ذلك، "كل يوم نص ساعه قبل المغرب تطفى نور الشقه كله والتليفزيون واى اضاءه وتفتحى شباك واحد حته صغيره وبعدها بشويه ترشى المبيد اللى هو عديم الرائحه لو فى اطفال وبليل شويه وقبل ماتنامو ساعق صغير ورشه تانيه وان شاء الله تعدى على خير".

وقال أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي، "أنا والله مبنام خالص بسببة وبفضل قاعدة جمب بنتي خايفة لحاجة تقرصها انا برش الشقة كلها بس إحنا لازم نكون برة عشان الريحة صعبة بس الي اكتشفتوا بقة إن في هاموش أسوء بكتير من الناموس وقرصته صعبة جدا إحنا نهرب من أكتوبر أحسن".

طريق منزلية للتخلص من الناموس

زراعة بعض الأعشاب التي لها رائحة نفاذة يمكن أن تكون علاجا فعالا في القضاء على وجود الناموس نهائيا، وذلك بحسب موقع "هوم"، ويمكنك غما وضع عشبة تلك الزراعات، أو شرائها ووضعها في المنزل، وفي مقدمتها النعناع، ثم الينسون، والقرنفل، والروزماري، ويمكن استخدام الثوم وهرسه جيداً، ثم وضع الثوم المهروس في ماء مغلي وتركه لبعض الوقت، ويصفى السائل ويوضع في بخاخة، ورشه في الغرفة لتتخلص من الناموس، كما يمكن دهن جسمك ببعض الثوم المدقوق وسوف تجد أن الناموس أصبح يبتعد عنك.