أرملة يونس شلبي: معرفتش الوحش وطعم اليتم إلا لما مات

كشفت سيدة عبد الحميد، أرملة الفنان الراحل يونس شلبي، العديد من التفاصيل عن حياة زوجها الراحل بدءا من زواجهما وحتى وفاته في عام 2007.

وقالت "سيدة"، خلال حوارها مع الإعلامي حسام المراغي ببرنامج "شارع النهار" المذاع على شاشة "النهار" الفضائية: "إحنا اتجوزنا جواز تقليدي عام 1986، واتنقلت من المنصورة للقاهرة وعشت معاه 22 سنة، وجبت خلالهم 5 بنات وولد".

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ووصفت "سيدة" الراحل يونس شلبي بأنه كان مثالًا للزوج الطيب، "هو مكانش زوج وبس هو كان أب وحبيب وصاحب وكان حاجة كويسة جدًا في حياتي، وكان مخليني ملكة، ومعرفتش الوحش وطعم اليتم إلا لما مات".

"كان أول ما يفتح الباب وينادي عليا دي أكتر حاجة افتقدتها لما مات"، هكذا عبرت أرملة يونس شلبي عما فقدته بعد رحيله.