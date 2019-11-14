تامر عاشور يعلن انفصاله عن خطيبته على "تويتر" ويحذف التغريدة

عقب أشهر قليلة من خطوبة تامر عاشور ودارين حلمي، ملكة جمال الكون، أعلن المطرب خبر انفصاله عن خطيبته عبر حسابه على تويتر.

ونشر تامر، على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تغريدة له، أوضح من خلالها انفصاله عن خطيبته: "الحمد لله رب العالمين على كل شيء.. تمت فسخ الخطوبة من دارين حلمي وأتمنى لها التوفيق".

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وعقب تداول التدوينة بين رواد "السوشيال ميديا"، حذف المطرب تامر عاشور التغريدة الخاصة بخبر الانفصال، الأمر الذي أثار التكهنات حول عودة الأمور بينهما كما كانت.

وفي المقابل كانت دارين حلمي نشرت عبر خاصية القصص المصورة "استوري"، تؤكد خبر الانفصال مستعينة بالآية القرآنية: "وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون"، وتابعت: "الحمد لله فسخت خطوبتي من تامر عاشور وأتمنى لي التوفيق".

ورغم عدم وجود خاصية القصص المصورة حاليًا، إلا أن "دارين" حذفت الصور التي جمعتها بالمطرب تامر عاشور وانتشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.