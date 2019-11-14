أزالوا كتلة كبيرة.. عملية جراحية لفتاة تأكل شعرها

الرغبة الدائمة في أكل الشعر هي المتلازمة التي تعاني منها فتاة روسية، منذ كانت في المرحلة الابتدائية، وهي لا تتوقف عن تلك العادة، حتى تراكم الشعر في معدتها.
ولكن في مدينة ليوبيرتسي بضواحي موسكو، تمكن الأطباء من إجراء عملية جراحية ناجحة لإخراج الشعر من معدة المريضة المصابة بمتلازمة "رابونتسيل" أو الرغبة الدائمة في أكل الشعر، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".
ومن جهته، قال الناطق باسم وزارة الصحة في موسكو، إن الفتاة كانت تأكل شعرها ما أدى إلى تراكم كتلة متلاصقة من الشعر بحجم 20 سنتيمترا طولا و15 سنتيمترا عرضا في معدتها.
ونجح الأطباء في إخراج الشعر من باطنها، وكان عبارة عن كتلة متلاصقة تشبه المعدة، وذلك عن طريق عمل ثغرات وشقوق صغيرة في بشرتها.
يذكر أن متلازمة "رابونتسيل" تعد ظاهرة نادرة يمكن أن تودي بحياة المريض في حال عدم إجراء عملية جراحية في وقتها، تفاديا لعواقب خطيرة.
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