"اللي بيكرهني يمشي".. أسما شريف منير تثير الجدل بين متابعيها بتعليق جديد

"اللي بيكرهني يمشي وميضيقش نفسه" هكذا وجهت الإعلامية أسما شريف منير، رسالتها للأشخاص الذين يكرهونها، وذلك على خلفية الانتقادات التي تعرضت لها بسبب أزمة تصريحاتها تجاه الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي.

ونشرت "أسما" صورتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، معلقة عليها: "مش عاجبك وبتكرهني اعملوا ان فولو، ولا هو لازقة وخلاص.. لا بحبه ولا أقدر على بعده.. اللي بيكرهني يمشي وميضيقش نفسه، ولا أقولكم خليكم الواحد محتاج حسنات.. أنا حتى مش همسح الكومنتس البشعة بتاعتكم".

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وأثار تعليق أسما الجدل بين متابعيها، الذين انقسموا حول دعمها وانتقادها: "أنتي فعلا متستهليش الواحد يعملك فولو أصلا"، "متزيطيش وتعيشي في الدور"، "أنا مش بكرهك ومتبعاكي من زمان جدًا بس أنتي ليه كل ما الدنيا تبدأ تهدي تفتحي بردوه الموضوع تاني وتفكريهم هي دي طبيعهة الناس بيتكلمو وينسوو".

وأيضًا دافع بعض المتابعين عنها: "قمر ما شاء لله عليكي"، "متزعليش نفسك"، "صباح الخير على أحلى أسما كبري دماغك".

كانت الإعلامية أسما شريف منير تعرضت لأزمة، في الأيام الأخيرة، بسبب تصريحاتها حول وصفها منهج الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي بـ"التطرف"، الأمر الذي عرضها للهجوم والانتقادات، لكنها خرجت بعد ذلك معتذرة عن بعض ما قالته وأنها لم تقصد الإساءة للشعراوي.